PPC denuncia que el Govern d'Illa «manté la litúrgia nacionalista» de la Diada

El PPC ha denunciat aquest dimecres que la Diada de l'Onze de Setembre «continua mantenint la mateixa litúrgia nacional» amb el Govern de Salvador Illa i que això «provoca que una part important de la societat catalana se'n senti aliena». Així ho ha assegurat el president del partit, Alejandro Fernández, en una atenció als mitjans des del Turó Park de Barcelona, en una jornada que els populars s'han desmarcat de tots els actes institucionals organitzats pel Govern i el Parlament.

En aquest context, Fernández ha defensat que volen «recuperar una Diada de tothom, sense catalans de primera i de segona, sense cordons sanitaris i sense cap mena d'exclusió», on no només es trobin «còmodes» aquells qui «comparteixen els símbols nacionalistes».

Fernández ha volgut traslladar un «missatge d'orgull pel fet de ser catalans, que ens fa ser optimistes de cara al futur», però al mateix temps ha afegit que «no ha de ser una excusa per a no ser realista i evitar caure en el cofoisme d'amagar la realitat». En aquest sentit, ha criticat que l'Onze de Setembre continua sent igual «malgrat el canvi de Govern i de presidència de la Generalitat».

En aquest context, el dirigent popular ha volgut enviar un missatge al PSC i als seus «socis de l'extrema esquerra i el separatisme». Fernández ha reivindicat que «Catalunya és plural»; que «té dues llengües oficials i pròpies»; que «sancionar, multar o imposar el català és el pitjor camí per potenciar la llengua»; que «tots els catalans tenen els mateixos drets i obligacions», i que «en democràcia cap suposat dret col·lectiu identitari pot passar per davant dels drets individuals».

També ha defensat «la cultura de l'esforç i l'emprenedoria» enfront de la «cultura de la subvenció i el greuge permanent».

