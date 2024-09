Investiguen l'origen de la fuita que va provocar picor d'ulls i mal de coll a treballadors del polígon de Constantí

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Unitat de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra està investigant la fuita d'àcid maleic que es va produir, ahir dilluns, al polígon industrial de Constantí. De fet, aquest dimarts, diversos agents s'han desplaçat fins al lloc dels fets per portar a terme una primera inspecció.

La fuita va provocar picor als ulls i mal de coll a alguns treballadors que es trobaven a la zona, que van alertar a la Policia Local i, un cop confirmada la presència d'una olor «agresiva», van requerir la presència dels Bombers. De fet, Protecció Civil va activar en prealerta el Plaseqta i, en un primer moment, van valorar l'opció de confinar zones.

Una vegada allà, els Bombers van repassar el polígon amb detectors per descobrir l’origen de l’olor, tot i que, al no trobar l'origen de la fuita, es van retirar de la zona. Els mesuraments que van realitzar proporcionaven valors dins de la normalitat i els treballadors de les empreses afectades per la forta olor van marxar a casa.

