L’aplaudida resposta del propietari d’un restaurant del Vendrell a una ressenya negativa

La resposta del propietari d’un restaurant del Vendrell a la ressenya negativa d’una clienta s’ha fet viral a les xarxes socials. «El dinar era de baixíssima qualitat, el preu desorbitat i les racions mínimes, un lloc en el qual hem menjat fatal i no hi tornarem. A més, si llegiu les respostes del propietari ja veureu que tinc raó, li diu "bruixa" a un clienta per deixar una mala opinió», indicava Montse a la seva ressenya.

Per la seva part, el propietari de la Taberna Los Serrano dona una altra versió totalment oposada dels fets. «Éreu tres persones amb dos gossos i, al cap de pocs minuts d’asseure-us, et vas dirigir a un dels cambrers per advertir-li que cada vegada que ens apropessim a la taula ho féssim per la part de l’esquerra perquè un dels teus gossos era molt agressiu», indica.

«Després d’assabentar-me’n, em vaig limitar a dir-te que, si el teu gos és agressiu, el que hauries de fer és deixar-lo a casa teva i no portar-lo a una terrassa en la qual, a més de poder atacar un cambrer, també podia fer-ho amb un altre client o, fins i tot, amb un nen. Per tenir animals cal ser responsable i saber-los educar. Esperem que no tornis a visitar la nostra Taverna mai més», va concloure el propietari.

