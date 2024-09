La innovadora samarreta de Santa Tecla que està revolucionant les xarxes socials

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un grup d’amics, que volien cobrir les despeses que poden arribar a generar les festes de Santa Tecla, van tenir la idea, fa un any, de dissenyar una samarreta en honor a aquestes festes. El que no sabien és que, una vegada dissenyada i promocionada a través de les xarxes socials, la samarreta anava a tenir tan bona acollida entre els tarragonins.

De fet, tal ha estat la repercussió i l’impacte que ha tingut la samarreta, que s’han arribat a quedar sense estoc. «Un grup d’amics i jo sempre demanàvem la samarreta de Chartreuse de promoció i mai ens les donaven perquè eren per als treballadors, així que hem decidit fer la nostra pròpia versió de la samarreta», explica Andrés Álvarez, qui l’ha promocionat a través del seu perfil d’Instagram, @telofilmo.

«L’any passat ja vam fer unes quantes samarretes amb un disseny de la pel·lícula El Padrino, però aquest any, ambientades en el videojoc GTA, han agradat molt més», indica Álvarez, qui assegura que, malgrat que encara hi ha interès en les samarretes, la despesa que puguin fer per a Santa Tecla ja està coberta i que la idea «no és fer una línia de producció».

La samarreta té moltes referències a la ciutat de Tarragona com, per exemple, elements del Seguici Festiu, una ampolla de Chartreuse o una imatge de Joan Oriol, capità del Nàstic. «Volíem fer una versió del GTA V, però de Tarragona, així que vam escollir els elements més representatius de les festes i de la ciutat», conclou Álvarez.

Imatge de la samarreta.Cedida

