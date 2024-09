Tarragona comptarà amb 66 espectacles per a la temporada tardor-hivern, un 25% més que l'any passat

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tarragona ha programat 66 espectacles per a la temporada de tardor-hivern d'arts escèniques. Es tracta d'un 25% més de propostes culturals respecte a l'edició anterior. La nova temporada arrencarà la primera setmana d'octubre i hi participaran «noms de renom que estan omplint els principals teatres de Catalunya», segons ha destacat la regidora de Cultura, Sandra Ramos.

En destaquen, 'La vida es sueño' versionada en format comèdia per Declan Donellan, 'Le congres ne marche pass' de La Calòrica o 'La gata perduda' del Cor Canta, entre altres. La programació, que s'allargarà fins a finals de febrer, també inclourà una nova edició dels cicles En Dansa, En Família i Refugi Sonor.

Amb la voluntat d'esdevenir una programació transversal, la temporada de tardor-hivern també es nodrirà d'altres programacions com són la Tardor Literària o el Festival Sonaflamenc, així com les XVI Jornades d'inclusió en les arts escèniques, amb què Tarragona esdevé la capital de la inclusió en les arts escèniques acollint del 5 al 7 de novembre les jornades organitzades per l'INAEM.

