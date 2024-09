L'Ajuntament de Vila-seca notifica l'aparició de casos de Dengue

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Vila-seca ha emès un comunicat urgent informant de la detecció de diversos casos lleus de Dengue a la zona. Segons la informació proporcionada per la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, s'ha confirmat que el focus està controlat, però es demana a la població que prengui mesures preventives per evitar noves picades de mosquit, principal vector de transmissió de la malaltia.

En total, s'han detectat fins a 5 casos d'aquesta malaltia a la zona. Dos dels casos van ingressar a l’Hospital Joan XXIII i posteriorment van ser donats d’alta a domicili, un tercer cas simptomàtic no va requerir ingrés hospitalari i dos casos més han estat asimptomàtics.

En anys anteriors ja s'havien diagnosticat casos de dengue autòctons, és a dir, no associats al moviment de persones. Per evitar possibles contagis, el procediment és el següent: quan es confirmen nous casos es fa una cerca activa de nous casos, mitjançant inspeccions per detectar possibles focus de transmissió a partir de mosquits i s’alerta als serveis d’atenció primària i hospitalària de la zona per detectar casos sospitosos.

A més, es treballa directament amb els municipis de residència d’aquests casos per proporcionar recomanacions de desinsectació i protecció davant les picades de mosquit. Finalment, el Banc de Sang i Teixits realitza cribratges sistemàtics de dengue i d’altres malalties transmeses per mosquits en els donants de Catalunya.

Tenint en compte les mesures adoptades després de la detecció del brot d’enguany, es valora el risc d'aparició de nous casos autòctons a la zona com a moderat fins al final del període d'activitat vectorial al mes de novembre.

La malaltia es presenta després de la picada d’un mosquit en una zona on hi ha dengue habitualment de manera asimptomàtica. La simptomatologia, quan n’hi ha, depèn de l’edat dels pacients i dura de dos a set dies. Els infants sovint presenten una síndrome febril inespecífica seguida d’exantema maculopàpular generalitzat. En els adults, el quadre clínic es caracteritza per febre d’inici abrupte, cefalea intensa amb dolor retroorbitari, miàlgies, artràlgies, nàusees i vòmits i finalment exantema maculopàpular generalitzat.

El Dengue, una malaltia viral transmesa per mosquits, pot presentar símptomes com febre alta, dolor articular i muscular, mal de cap intens i erupcions cutànies. Tot i que els casos detectats a Vila-seca han estat lleus, les autoritats sanitàries recomanen a la ciutadania estar atenta als símptomes i, en cas de sospita, dirigir-se immediatament al Centre d'Atenció Primària (CAP) més proper per rebre atenció mèdica adequada.

Des de Salut Pública, s'ha insistit en la importància de prendre precaucions per evitar les picades de mosquit, com ara utilitzar repel·lents, portar roba de màniga llarga, instal·lar mosquiteres a les finestres i evitar acumulacions d'aigua on els mosquits puguin criar.

Fonts del consistori de Vila-seca expliquen que dissabte els serveis municipals van realitzar una actuació de control d'espais verds per tractar de reduir la població de mosquits que podria beneficiar-se dels tolls d'aigua que haurien resultat de les pluges dels últims dies.

