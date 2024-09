Els acusats del cas del Parc Central de Tarragona demanen la nul·litat del judici, que comença després de 31 anys

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Tarragona ha començat a jutjar quatre dels vuit acusats pel cas del Parc Central de Tarragona després de 31 anys. La majoria dels advocats han demanat que s'anul·li el procediment en la vista de qüestions prèvies d'aquest dilluns perquè al·leguen s'han vulnerat drets fonamentals com el de ser jutjat en un termini raonable, per dilacions indegudes i per la preinscripció dels delictes.

La instrucció va arrencar el març de 1997, però les primeres diligencies ja s'havien arxivat el 1994. Estan investigats l'exregidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Tarragona (CIU), Àngel Fernández, els empresaris Juan Carretero i José Miguel Yubero per un delicte continuat de tràfic d'influències i el lletrat Enric Llobet per blanqueig de capital.

Així mateix, estaven investigats Isidoro Prenafeta, que va morir aquest agost, així com dos empresaris més, que també van morir. Pel que fa a l'exalcalde de Reus, Miquel Colàs, ha quedat exclòs provisionalment de la causa atès que no es troba en les condicions «adequades» per la seva avançada edat.

Fiscalia va començar a investigar el cas l'any 1994, tot i que aquest mateix any es va arxivar. L'any 1995, es van tornar a reobrir les diligències, però fins al març del 1997 no va arrencar la instrucció, que van culminar el 2016.

Peticions de penes

Fiscalia demana una pena de quatre mesos d'arrest major, vuit anys d'inhabilitació especial per càrrec públic i una multa de 2.406.000 euros per a l'exregidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Tarragona, Àngel Fernández. Així mateix, sol·licita una pena de quatre mesos d'arrest major, vuit anys d'inhabilitació especial per càrrec públic i una multa d'1.800.000 per als empresaris Juan Carretero i José Miguel Yubero. Per Enric Llobet, li fa la mateixa petició però amb una multa de 360.000 euros.

