El port de Tarragona comença una prova pilot de mobilitat sostenible amb bicicletes elèctriques

El port de Tarragona començarà en les properes setmanes una prova pilot de mobilitat sostenible per reduir l'impacte ambiental dels desplaçaments laborals de la seva plantilla fora de l'espai portuari.

La institució ha adquirit setze bicicletes elèctriques i tres e-scooters per tal que els treballadors els puguin provar com a substitut del cotxe per anar i tornar de la feina així com per moure's per les diferents instal·lacions portuàries.

A més, instal·larà cinc punts de recàrrega i d'aparcament segurs. La prova pilot durarà sis mesos i les dades que se n'extreguin serviran per redactar el pla de mobilitat definitiu. Aquest document l'hauran de fer tots els ports de l'Estat un cop el govern espanyol aprovi la llei de mobilitat sostenible.

El director d'Acció Ambiental del port de Tarragona, Rafael López-Monné, ha apuntat que la intenció és que d'entrada els treballadors puguin gaudir de la bicicleta durant almenys una setmana per tal de «testejar els hàbits».

Per a la gestió dels vehicles hi haurà una aplicació per a telèfons mòbils que permetrà l'assignació automàtica de la bicicleta o el desbloqueig de seguretat. Aquesta aplicació incorpora una opció per facilitar que els treballadors puguin compartir cotxe per anar a la feina. A la vegada, alguns dels punts d'aparcament que es col·locaran a l'entorn portuari també funcionaran com a lloc de recàrrega. El cost de tots els equipaments ha estat de 100.000 euros.

López-Monné ha remarcat els «enormes avantatges» de passar a una mobilitat sostenible basada en la bicicleta. «Els reptes no són tant tecnològics, sinó culturals; necessitem replantejar-nos la manera de viure», ha indicat. Així mateix, ha comentat que la mobilitat «és un dels sectors que menys ha evolucionat en la descarbonització».

La prova pilot només abordarà la mobilitat urbana, ja que la mobilitat dins el port industrial es tractarà quan es faci el futur pla de mobilitat del conjunt del port. «El fonamental és garantir la seguretat de la gent que vagi amb bicicleta i a peu pels molls. Ara iniciem una fase per segregar el trànsit i crear carrils segurs i no sempre és fàcil perquè som en un port industrial», ha manifestat López-Monné.

