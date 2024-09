Renfe publica els horaris de les línies R13, R14, R15, R16 i R17, afectades per les obres a Roda de Berà

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Renfe ha publicat aquest dissabte els horaris de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 de Rodalies de Catalunya a partir de l'1 d'octubre. Els nous horaris s'adoptaran per l'inici de les obres del túnel ferroviari de Roda de Berà, que obligaran a interrompre el pas de trens entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders .

Renfe ha anunciat que habilitarà 87 autobusos, que oferiran més de 600 trajectes diaris per suplir la manca de trens entre aquestes dues ciutats, i horaris adaptats per a la línia R14 (Barcelona-Tarragona-Reus-Lleida), que no s'aturarà ni a Tarragona ni a Reus sinó que passarà per Valls aprofitant el recorregut de l'R13, que no passa pel tram en obres.

L'R13 tindrà cinc trens al dia entre Barcelona a Lleida. Els usuaris de l'R14 podran fer transbord a l'estació de la Plana-Picamoixons (Alt Camp) per seguir el recorregut cap a Barcelona o Lleida amb un tren de l'R13. El temps d'espera entre trens oscil·la segons l'hora entre els 6 i els 23 minuts.

El primer tren del dia de l'R14 que surt de Tarragona a les 06.21 hores acabarà a la Plana-Picamoixons a les 07.04, sense possibilitat d'enllaç fins a les 08.28. En sentit contrari, l'últim tren del dia de l'R14 sortirà de la Plana-Picamoixons a les 19.17 hores i acabarà a Tarragona a les 19.56 hores.

L'R15, que uneix Barcelona amb Riba-roja d'Ebre passant per Tarragona, Reus i Falset, no passarà pel tram d'obres sinó que es desviarà entre Sant Vicenç de Calders i Reus passant per Valls. Al tram sense servei hi haurà un autobús que pararà a Tarragona, Altafulla-Tamarit, Torredembarra i Sant Vicenç de Calders.

Pel que fa a l'R16 (Barcelona-Tortosa-Ulldecona) i l'R17 (Barcelona-Port Aventura), el servei quedarà interromput al tram en obres i caldrà fer-lo en autobús. Entre Tarragona i Port Aventura es mantindrà el pas de trens. La línia RT2 (Salou-Tarragona-l'Arboç) quedarà suprimida.

