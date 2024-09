Les obres del pàrquing dissuasiu de la Floresta s'iniciaran després de Santa Tecla

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres d’ampliació de l’aparcament dissuasiu de la Floresta, situat al costat del camp de futbol municipal, començaran després de les festes de Santa Tecla, que s’allargaran fins al 24 de setembre. Segons fonts municipals, està previst que es faci la signatura de l’acta de replanteig i inici d’obra, però caldrà esperar fins a finals de mes per a l’arrencada efectiva dels treballs.

Tal com s’estipula en el projecte, aquesta intervenció servirà per incrementar les places actuals, passant de les 33 a les 223. A més, se sumaran vuit més per a persones amb mobilitat reduïda.

L’Ajuntament de Tarragona va adjudicar l’execució de les obres a l’empresa IZER Ingenieria y Economia SL, per un import de 302.614,45 euros (IVA inclòs).

La companyia haurà de finalitzar l’actuació en un termini màxim de quatre mesos. En l’informe justificatiu del projecte s’explica que la zona d’aparcament actual, ubicat a l’entrada de la Floresta, no està regulat i consisteix en un descampat sense cap tipus de servei.

Aquest espai, no solament cobreix la manca d’aparcaments existents al barri sinó que també permet dotar d’un pàrquing dissuasiu als usuaris que durant les tardes i caps de setmana assisteixen als entrenaments i els partits que se celebren al camp de futbol municipal de la Floresta.

Urbanitzar l’espai

Amb aquesta actuació, s’urbanitzarà el terreny on es troba el pàrquing. Més enllà d’anivellar el solar amb un paviment drenant, s’instal·larà un sistema d’enllumenat públic com un element de seguretat a les nits. També es col·locarà arbrat perquè l’aparcament pugui esdevenir un refugi climàtic i, a més, hi haurà un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics.

En aplicació de les normatives actuals, el projecte preveu que el terra sigui permeable i, per tant, que la pluja pugui recuperar els aqüífers del subsol. Això mateix es va fer en el darrer pàrquing dissuasiu inaugurat, el de Guillem Oliver. Amb les obres a l’aparcament de la Floresta es donarà resposta a les reivindicacions dels veïns, que des de fa molts anys demanen aquesta intervenció al barri.

