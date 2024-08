L’Anella Mediterrània disposarà de tres zones d’aparcament al seu entorn amb més de 900 places

Els terrenys que hi ha a banda i banda de l’Escola Ponent, així com el solar triangular que es troba davant la pista d’atletisme, serviran com a zones d’aparcamentGerard Marti Roig

L’Anella Mediterrània acollirà durant aquest mes de setembre la Lliga Catalana ACB 2024 i el concert d’Estopa. Seran dos actes multitudinaris que generaran una gran afluència de gent en el complex esportiu. Davant aquesta previsió, l’Ajuntament de Tarragona ha decidit prendre mesures per millorar l’aparcament en l’entorn de les instal·lacions esportives, ja que la majoria dels assistents es desplaçaran fins allà en vehicle propi. Així, el consistori aprofitarà els solars municipals que hi ha a la zona per habilitar diferents aparcaments dissuasius, els quals s’estima que tindran capacitat per a més de 900 vehicles en total.

Cal tenir en compte que, quan se celebren grans esdeveniments esportius al Palau d’Esports, es restringeix l’accés al pàrquing que hi ha dins del recinte. Per tant, les opcions per estacionar el cotxe es redueixen considerablement. Durant aquesta setmana, està previst que es comencin els treballs per convertir el solar triangular del carrer Riu Siurana, que queda just davant de la pista d’atletisme, en un pàrquing dissuasiu.

Les obres, que no seran de gran envergadura, costaran uns 20.000 euros. Principalment, es desbrossarà el terreny i s’aplanarà el terra, tal com es va fer amb l’aparcament municipal del carrer Guillem Oliver, a la zona de l’Hospital Joan XXIII. Segons els càlculs del consistori, hi haurà capacitat per a 190 vehicles.

Dos solars units

Enganxades a la pista d’atletisme, hi haurà dues zones més d’estacionament. Són els dos solars que queden a banda de l’Escola Ponent i que queden units per un camí prou ampli per permetre la circulació de vehicles. En aquest cas, no es farà cap actuació per arranjar els terrenys.

Únicament es farà una petita intervenció per crear una rampa d’accés des del carrer Siurana. Fins ara, es podia entrar al terreny que queda al cantó esquerre del centre educatiu des del vial Tarradellas. En aquest cas, es preveu que hi hagi unes 740 places d’estacionament.

«És una demanda tant del Patronat d’Esports com del departament de Cultura, davant l’activitat que hi haurà a l’Anella aquest setembre», apunta el conseller d’Espais Públics de l’Ajuntament, Guillermo García. Així, s’espera que aquests pàrquings dissuasius puguin estar disponibles durant la celebració de la Lliga Catalana ACB, que se celebrarà de l’11 al 15 del mes que ve, i per al concert d’Estopa, que tindrà lloc el dia 14.

