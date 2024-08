L’Ajuntament de Tarragona ha creat 220 places de pàrquing per a moto en un any

El consistori ha pintat nous aparcaments per a motos al carrer Joan Pau II, on hi ha molta demanda dels usuaris de l’Hospital Joan XXIII.Gerard Marti Roig

Publicat per John Bugarin

Tarragona ha sumat 220 places d’aparcament per a motos en el darrer any. La creació de noves zones d’estacionament per a aquests vehicles ha estat i és una «prioritat» per al govern de Rubén Viñuales, i així ho ha demostrat en el seu primer any de mandat amb un increment del 11,5%, passant de les 1.909 places a les 2.129. D’aquesta manera, el consistori ha volgut donar resposta a la demanda social i, al mateix temps, millorar la mobilitat i la seguretat viària en els carrers de la ciutat.

L’Ajuntament de Tarragona ha pintat nous aparcaments al carrer Pons d’Icart, Violant d’Hongria, Escultor Vedrerol o Joan Salvat, entre altres. La consellera de Mobilitat, Sonia Orts, explica que «s’estan col·locant estratègicament en determinats punts», segons «la demanda ciutadania per la falta de pàrquings en algunes zones». Tanmateix, per decidir les ubicacions de les noves places, se segueixen criteris de «seguretat viària». I és que aquestes se solen col·locar abans d’arribar als passos de vianants, els encreuaments entre vehicles i els contenidors de brossa.

Això, assenyala l’edil, permet «millorar la visibilitat», tant de les persones que van a peu com dels conductors. Des del consistori, han constatat una baixada de la sinistralitat, amb un descens dels atropellaments a vianants. Orts detalla que es produeixen reunions periòdiques cada mes entre la Guàrdia Urbana, l’Empresa Municipal de Transports (EMT) i la conselleria de Mobilitat —tres àrees les quals n’és responsable—.

En aquestes trobades, on treballen conjuntament, s’analitzen els accidents que s’han produït a la ciutat i s’estudien els motius: «Un dels factors importants és la manca de visibilitat». Orts deixa clar que hi ha altres raons, però destaca que la creació dels nous pàrquings de moto hagin ajudat a reduir en part els accidents.

La consellera posa com a exemple el carrer Vapor, on hi havia moltes queixes. La vorera que toca a l’Escola Oficial d’Idiomes és molt estreta i això provocava que els vianants haguessin de baixar a la calçada si es creuaven amb alguna persona. Per aquest motiu, el consistori va pintar-hi una zona d’aparcament lineal, la qual separa la zona peatonal i la dels vehicles. Això mateix s’ha fet al carrer Cardenal Cervantes, on es vivia una situació similar.

En el cas del carrer Joan Pau II, més enllà dels motius de seguretat, també es van posar places noves per la demanda dels veïns i dels usuaris de l’Hospital Joan XXIII. Orts reconeix, però, que on hi ha més demanda és al centre de la ciutat. Pròximament, està previst que es generi una nova zona d’estacionament per a motos a la Rambla Nova, davant del carrer Canyelles. I la intenció és continuar generant-ne més, apunta la consellera, qui recorda que aquest augment de places també respon a l’acord que es va tancar amb el grup municipal de Junts per a l’aprovació dels pressupostos.

Recopilar dades

Orts destaca que, per primera vegada, l’Ajuntament està creant una base de dades dels aparcaments de moto que hi ha a la ciutat. «Està al 95%», indica la consellera. Aquesta eina ajuda el consistori a «nivell intern», per recopilar la informació, unificar criteris i organitzar millor la mobilitat a Tarragona. Tanmateix, serà útil per a la ciutadania, ja que es publicarà al portal web de l’Ajuntament i la ciutadania podrà consultar les ubicacions de les places de pàrquing.

