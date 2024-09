Tarragona enceta un cap de setmana carregat d'assajos i actes previs a Santa Tecla

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest cap de setmana engega carregat d’actes previs als dies forts de Santa Tecla 2024, amb assajos de les diferents entitats de la festa; vermuts de celebració i d’altres activitats que destaquem a continuació. Demà mateix a les 11h a la Plaça de la Pagesia tindrà lloc l’assaig obert dels balls parlats i no parlats infantils, ParlaTecla.

Els més petits acabaran de perfilar el que seran les seves representacions per al 19 de setembre. Així doncs podrem veure els assajos dels balls parlats infantils d’en Serrallonga, de Gitanes i de Pastorets, el Ball dels Set Pecats Capitals Petit i el Ball del Patatuf. Després de l’assaig, a la plaça de l’Antic Escorxador, gaudirem d’un vermut popular a càrrec del Ball de Gitanes, que acabarà per la tarda amb una gran festa dels 40 anys del Ball de Gitanes i els 25 del Ball de Gitanes Petit.

Simultàniament el matí continuarà copat d’actes. Per una banda, també a les 11h a la plaça Verdaguer, se celebrarà el Vermut dels deu anys de La Cucafera Baixa. I també a les 11h engegarà la Diada verda i groga al passeig de les Palmeres amb l’assaig obert de l’Àliga i l’Aligueta on, tothom qui ho vulgui, a banda dels aliguers i aligueres, podrà provar la peça, seguint les indicacions per tal d’aconseguir fer-la ballar. A les 12h el Ball de Diables continuarà al passeig de les Palmeres amb Vermut i rumba, una jornada festiva plena d’activitats per donar la benvinguda a les festes que s’allargarà fins a la nit.

De cara al diumenge 8 de setembre la plaça del Fòrum serà el marc de la 2a Garrotinada de Tarragona. Després de l’èxit de la primera edició, el festival vol consolidar-se, amb l’objectiu de continuar treballant per recuperar i renovar la tradició del garrotín a la ciutat, on havia tingut presència durant el segle XX, sobretot entre la població gitana. Gitanos i paios, homes i dones, garrotinaires locals i d’altres poblacions catalanes ens tornarem a reunir en aquest acte, al ritme de la guitarra, per donar vida a aquesta forma de versificació popular. Enguany, a més a més, s’afegirà a la festa el grup tarragoní Fòrum, gràcies als quals explorarem les connexions entre el garrotín i el rap.

El Ball de Cossis i les imatges de Fer-Vi, les exposicions

Dilluns i dimarts serà el torn de la inauguració de dues exposicions. D’una banda, al Pati Jaume I a les 19.30h el mateix dilluns, el Ball de Cossis ens presentarà la seva mostra Ball de Cossis: 20 anys d’història , on també es podrà veure des dels seus inicis, l’any 1804. Aquest acte i aquesta exposició, volen agrair i fer un reconeixement a totes les persones que han fet possible la recuperació i manteniment del ball daurant tots aquests anys. L’exposició es podrà visitar fins al 30 de setembre.

I dimarts, al vestíbul de l’Antiga Audiència a les 20h, serà el torn de la inauguració de Fer-Vi, 50 anys de fotografia al Cós del Bou. Aquesta mostra és un homenatge al fotògraf Josep Ferrer Vilar i a la seva família qui durant cinc dècades van estar al capdavant de l’emblemàtic establiment fotogràfic al carrer Cós del Bou. La mostra es compon de 34 fotografies centrades, principalment, en les festes de Sant Roc, el carrer Cós del Bou i els seus voltants, amb cinc panells explicatius. És doncs una bona oportunitat per conèixer de prop la contribució de Foto Fer-Vi a la fotografia i la història tarragonina. L’exposició produïda i comissariada pel Centre d’Imatges de Tarragona / L’Arxiu, es podrà visitar fins al 10 d’octubre.

