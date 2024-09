Tarragona treu unes polseres per identificar els infants durant les festes de Santa Tecla

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament i la Fundació Casa Sant Josep de la Xarxa Santa Tecla presenten enguany un nou element per al marxandatge. Es tracta del Braçalet de Santa Tecla, una polsera gratuïta per identificar els infants durant la festa major. Des de la Fundació s’ha volgut oferir aquest nou objecte, d’una banda per tal de donar a conèixer la tasca tan important que duen a terme, així com per la celebració del 30è aniversari del Centre d'acolliments familiars de la Fundació; però també perquè durant les festes hi ha molta gent al carrer i els nens i nenes poden tenir algun moment de desorientació i perdre’s i aquest element ajuda a la seva identificació.

Per aquest motiu, aquest any s'ha dissenyat el braçalet amb la imatge oficial de Santa Tecla, que permet identificar-los ja que té un espai reservat on pares, mares i tutors poden escriure el nom de l'infant i un telèfon on trucar en cas de pèrdua.

La polsera es podrà recollir de manera gratuïta a l'estand de les festes, situat al Teatre Tarragona, a partir de l'11 de setembre. També es repartirà el dia 16 de setembre, a partir de les 18h, al passeig de les Palmeres, on tindrà lloc l'explicació del conte Aimar: és moment de navegar, a càrrec de Cuentropía, i diversos tallers familiars amb motiu d’aquest 30è aniversari.

La Fundació Casa Sant Josep de la Xarxa Santa Tecla, treballa principalment per a la protecció de la infància i l'adolescència mitjançant diferents serveis, un dels quals és el Centre d'acolliments familiars, que enguany celebra trenta anys.

Et pot interessar: