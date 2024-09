Vermouth Yzaguirre presenta la nova ampolla exclusiva per celebrar Santa Tecla 2024

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'ampolla especial del Vermouth Yzaguirre Clàssic Negre torna a vestir-se de gala per a Santa Tecla amb una etiqueta exclusiva per a l'ocasió, que ja s'ha convertit en una tradició més de la Festa Major de Tarragona. En aquesta edició, Bodegas Yzaguirre ha adaptat la il·lustració dissenyador gràfic tarragoní Marc Volpini, autor del cartell oficial. Es tracta d'un homenatge a La Baixada, un dels actes centrals de la diada. En total hi haurà una edició limitada de 2.500 ampolles que es vendran als principals punts de venda de la ciutat fins a esgotar existències.

Les festes de Santa Tecla de Tarragona tindran lloc del 13 al 24 de setembre. Durant aquests dies, tarragonins i visitants sortiran al carrer per ocupar els espais més emblemàtics de la ciutat. Per brindar no faltarà el vermut insígnia de la ciutat, que de nou presenta la seva ampolla especial de Santa Tecla, amb un disseny dedicat La Baixada. És la IX edició de les ampolles exclusives de Santa Tecla del Vermouth Yzaguirre Clàssic Negre, que avui ja s'han convertit en tot un reclam per als col·leccionistes.

Abans coneguda com La Baixada de l'Àliga, La Baixada és un dels actes més representatius i multitudinaris de les festes tarragonines. Consisteix en el recorregut nocturn de l'Àliga, de la Mulassa i el Lleó (les Bèsties del Seguici) i dels Gegants Moros per diversos carrers de la part alta de la ciutat, elements que protagonitzen el disseny. L'acte tindrà lloc la nit del 21 al 22 de setembre, en un recorregut que, com sempre, s'inicia baixant les escales que es troben davant la Catedral de Tarragona, a la plaça de les Cols.

A més de la seva ampolla exclusiva en honor a Santa Tecla, Bodegas Yzaguirre també patrocina altres actes culturals a la ciutat amb motiu de la Festa Major. Fidels al seu compromís amb la cultura local i el territori, donen suport a activitats com la tradicional Musclada de Santa Tecla, que serà el dia 14 de setembre a les 13h a la Pèrgola del Serrallo, o L'entrada de Músics, el dia 22 a les 12h al portal del Roser; després, a la plaça de les Cols, Santa Tecla Gastronòmica amb El concert de Vermut Yzaguirre, a càrrec de La Fanfara de Torredembarra.

