Viñuales es reuneix amb els veïns del Carrer Orosi per explicar les novetats del dispositiu policial

El passat mes de juny, es va posar en marxa un nou dispositiu de seguretat ciutadana a la zona del carrer Orosi, i des de fa una setmanes s’ha intensificat la presència policial al barri. Ahir l’alcalde Rubén Viñuales, la consellera Sonia Orts, l’inspector de la Guàrdia Urbana, l’Alberto Lacueva i l'inspector cap de l’ABP Tarragonès dels Mossos d’Esquadra Ramon Franquès, es van reunir amb els representants veïnals de la zona per explicar el funcionament i els resultats del dispositiu.

El 13 de juny, la Guàrdia Urbana va posar en marxa un pla d’acció per reduir les conductes incíviques, el petit tràfic d'estupefaents i altres fets delictius. El pla combina el patrullatge intensificat, la vigilància tecnològica, el control administratiu i la investigació encoberta. Hi participen les divisions de Trànsit, Territorial, Serveis Centrals i Judicial de la Guàrdia Urbana de Tarragona i compta amb la participació del cos de Mossos d’Esquadra. A més, també s’han dut a terme accions amb la Guàrdia Civil, especialment de inspeccions administratives d’establiments del barri.

A més, des de la setmana passada, s’ha augmentat la presència policial a la zona. D’una banda, una dotació està realitzant vigilància i control de manera estàtica en torns de matí i de tarda, i per l’altra, la unitat de drons està realitzant operatius en el torn de tarda a la Part Baixa.

Amb aquest pla d’acció s’han incrementat molt els dispositius planificats a la zona. Durant tot l’any 2023 es van fer 77 dispositius planificats, i en canvi, en el què portem d’any, s’han fet 147 dispositius planificats amb més de 280 persones identificades.

També cal destacat la presència de la unitat canina en 13 dispositius i de la unitat UDRON en 10. La presència d’aquestes unitats ha permès una major eficiència a l’hora d’abordar les infraccions contra la salut pública.

Durant aquests mesos, s’han detectat 243 il·lícits, la gran majoria un 75% han estat delictes contra el patrimoni, seguit de lesions (6,2%) o delictes contra l’ordre públic (5,8%), entre d’altres. S’han detingut 70 persones, la majoria (el 70%) per delictes contra el patrimoni i contra l’ordre públic.

Limitar supermercats 24 h

L’Ajuntament s’acollirà a l’article 37 de LLEI 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires per tal de poder limitar l’horari dels supermercats 24 h per raons d'ordre públic, de convivència o mediambientals.

Actualment la Guàrdia Urbana, així com altres departaments de l’ajuntament com Neteja i el Cos de Mossos d’Esquadra estan elaborant informes individualitzats de cada establiment 24 h. Un cop fets els informes, es podrà detectar quins son aquells supermercats que per “per raons d'ordre públic, de convivència o mediambientals” hauran de tancar abans per garantir l’interès general.

