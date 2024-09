ERC de Tarragona carrega contra Viñuales per no voler donar explicacions sobre el cas d'espionatge

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

ERC de Tarragona ha carregat aquest dijous contra l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, per haver-los denegat per segona vegada una junta de portaveus extraordinària per abordar el cas d'espionatge que va patir la cap tècnica del consistori encarregada del nou contracte de la neteja, valorat en més de 230 milions d'euros.

Els republicans van demanar la trobada arran de la publicació a 'Porta Enrere' del contingut de la denúncia que la treballadora hauria posat davant la Guàrdia Civil. La portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Tarragona, Maria Roig, ha indicat que l'argument que els han donat des del govern és que són «insinuacions». «Si creu que són insinuacions, que faci la junta de portaveus i ens ho expliqui», ha afirmat Roig.

Roig ha exposat que «la insinuació va ser la de l'alcalde quan deia que tenia el telèfon punxat», un extrem que una investigació dels Mossos d'Esquadra va descartar.

Alhora, ha reclamat al batlle que compleixi la declaració institucional que va fer el consistori i arran de la qual Viñuales es va comprometre a «arribar fins al final per saber qui havia espiat la tècnica i per què». Així mateix, la portaveu republicana s'ha mostrat decebuda pel fet que la resta de grups municipals de l'oposició hagin «desaparegut» a l'hora de demanar explicacions sobre la qüestió.

