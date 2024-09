Dos sergents i vuit agents reforcen la Guàrdia Urbana de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Vuit agents i dos sergents de la Guàrdia Urbana han pres possessió aquest dilluns. L’alcalde Rubén Viñuales ha esperonat a «continuar treballant per la ciutat amb la dedicació que han demostrat fins ara». L’alcalde també ha posat en relleu que «els nomenaments tenen com a objectiu reforçar l’estructura del cos, per poder fer front als reptes als quals s’enfronta Tarragona, amb professionalitat i proximitat».

Es tracta de dos sergents funcionaris de carrera, tres agents funcionaris de carrera, dos agents en pràctiques, que un cop finalitzin el períodes de pràctiques ja s’incorporan com a funcionaris de carrera i tres interins que van aprovar les últimes oposicions, però sense plaça. També han pres possessió altres funcionaris de carrera de l’Ajuntament de Tarragona.

