La Sebastiana del Castillo s’estrena per primer cop fora de la muralla

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Enguany el Ball Parlat de la Sebastiana del Castillo s’estrenarà, per primer cop, fora de la muralla i lluny del seu escenari habitual a la plaça de les Cols. Aquest ha estat l’espai que ha acollit el primer passi del ball des que va ser recuperat l’any 2018 per l’Associació Mulassa de Tarragona. En canvi, aquesta Santa Tecla la Sebastiana farà la seva primera parada al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau el dissabte dia 14 de setembre a les 12 hores.

També arribarà el mateix dia les 18 hores a la rambla de Bonavista i el dia 15 a les 19 hores a la Floresta. Amb aquesta novetat s’espera contribuir a la descentralització de Santa Tecla «És important que les festes arribin a tots els racons de Tarragona per tal que tothom pugui gaudir de la cultura popular de la nostra ciutat», va expressar Nacho García Latorre, conseller de Patrimoni de l’Ajuntament.

Una versió renovada

El ball, que posa el focus en el feminisme i narra la vida d’aquesta figura històrica mentre fa un repàs de l’actualitat, estrenarà una nova versió del text original. Els encarregats de fer aquesta modificació han estat el poeta i rapsode Josep Pedrals i la poeta i traductora Xènia Dyakonova, ambdós autors molt reconeguts de la literatura catalana contemporània.

«Hem intentat mantenir el to humorístic i reivindicatiu que tant caracteritza el ball i aportar una major fluïdesa narrativa i dramàtica», va afirmar Pedrals ahir durant la presentació de la nova versió. Aquesta, igual que l’anterior, explicarà les aventures de la Sebastiana, una dona que fuig de casa seva després de ser segrestada per la seva família per negar-se a casar-se amb un home que no estimava i arriba a Tarragona, on coneix un grup de bandoleres que li expliquen els afers de la ciutat.

«El ball combina el respecte absolut per la tradició amb una mirada contemporània i moderna, i el nou text s’adapta perfectament a aquest to, ja que els nous versots barregen a la perfecció la poesia amb la sàtira i la ironia», va assegurar l’actriu del ball parlat Neus Pàmies. «Creiem que és molt important tenir un ball com aquest, on es reivindica la figura de la dona, perquè malauradament les festes i la cultura popular encara no són paritàries», va afegir.

«Volíem donar-li una volta, i pensant com podríem millorar el ball parlat se’ns va acudir fer aquesta renovació», va afirmar Xavi Amorós, president de l’Associació Mulassa de Tarragona. «Apostem molt per la Sebastiana i volem convertir-la en un referent en el camp dels balls parlats», va afegir. Per la seva banda, García Latorre va destacar que «aquesta renovació demostra el valor creixent dels nostres balls», i va posar en relleu «el fet de comptar amb poetes reconeguts que els donen prestigi i els fan grans».