La Colla del Bou de Tarragona treu a la venda la figura de goma del Bou i l'Ampolla del Bou

Tarragona combina tradició i innovació aquest any amb l'arribada de les esperades figures de goma del Bou de Tarragona. Aquests simpàtics records, que representen l'icònic Bou, ja es poden adquirir, convertint-se en un objecte indispensable per als amants de les festes i tradicions de la ciutat.

A més, com a gran novetat, es presenta la Ampolla del Bou. Aquest disseny exclusiu destaca tant per la seva cura estètica com pel seu significat, ja que simbolitza l'orgull i la identitat local. És un objecte ideal per a col·leccionistes i per a aquells que vulguin portar-se un record únic de Tarragona.

En l'àmbit festiu, la Colla Petita del Bou estrenarà nous vestits gràcies a la col·laboració de Repsol. Aquests nous dissenys permetran que els més joves llueixin amb orgull durant les celebracions, enfortint així el vincle amb la tradició i la comunitat.

Tots aquests productes, incloses les figures de goma i la Ampolla del Bou, estaran disponibles a l'estand de la Festa i a l'Instagram oficial de la Colla del Bou de Tarragona.

