ERC exigeix a Viñuales explicacions sobre que «l’espionatge va començar en una reunió seva»

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona exigeix a l’alcalde Rubén Viñuales que convoqui una Junta de Portaveus Extraordinària per parlar del cas d’espionatge i les últimes informacions aparegudes. Els republicans han tornat a fer la petició després que l’alcalde es negués a fer-ho al·legant a principis d’agost que «no era un tema important per a convocar-la».

La portaveu Maria Roig destaca que els grups municipals «ens mereixem respecte i tota la seriositat i les explicacions que calguin per part de l’Alcalde quan parlem que algú ha espiat a l’Ajuntament, algú ha espiat a la cap tècnica del departament de Neteja Pública, una de les responsables del contracte més important del consistori de més de 220 MEUR».

A més, recorda que, segons unes informacions al Porta Enrere, el pèrit informàtic que va fer l'anàlisis del mòbil de la treballadora va determinar que -el dia que l’alcalde va ordenar presumptament que es traguessin els mòbils de la reunió- el seu mòbil va presentar una activitat sospitosa i uns determinats esborrats d'informació compatibles amb què s'instal·lés un presumpte programa espia a partir del qual es van fer les escoltes i l'espionatge.

Davant d’aquestes informacions, «és sorprenent que davant d'unes informacions que només apunten cap a una direcció, que és el despatx de Viñuales, el mateix alcalde no digui res i s’escudi en un comunicat buit de contingut i on un cop més s’amaga tant ell com la consellera responsable de la Neteja, Sonia Orts», etziba Roig.

Des d’ERC afirmen que a la Junta de Portaveus tenen molt clar que volen resposta a tots els dubtes que han sorgit a mesura que avança el cas. Sobre això, asseguren que demanaran «si és cert que Viñuales va ordenar treure els mòbils de la reunió i per què? Per què l'alcalde no confiava en els alts càrrecs i funcionaris amb qui es va reunir aquell 29 de gener? Per què en altres reunions no ha ordenat treure els mòbils de la sala i en aquella presumptament sí? Per què no surt a donar explicacions? De què té por?», entre altres.

En aquest sentit, Roig considera que cal que l’alcalde respongui «si l’Ajuntament es personarà en la causa de l’espionatge o ara que no s’ha espiat a l’alcalde deixaran a l’estacada a la cap tècnica del departament» i li recorda que «tots els grups municipals vàrem acordar una declaració institucional per defensar a la treballadora».

La portaveu lamenta que «som els únics que estem pressionant a l'alcalde per poder tenir una reunió perquè ens doni la seva versió. El silenci de l’Alcalde no ajuda a esclarir aquesta gravíssima informació i hi posa més foscor a tot plegat».

Per últim, els republicans apunten que al Grup Municipal van rebre un anònim relacionat amb tot aquest cas i que van traslladar aquest escrit al jutjat, perquè s’adjuntés a l’expedient del cas per si pot ser d'ajuda en aquesta causa que encara està oberta.

Et pot interessar