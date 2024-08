ERC reclama a Viñuales que solucioni la situació de brutícia que pateix Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona reclama a l’alcalde Rubén Viñuales que posi fre a la situació insostenible que hi ha amb la recollida de brossa i la neteja de la ciutat. Els republicans consideren que des de principi de mandat, la gestió política de tot el que envolta aquest tema «està sent nefasta».

La portaveu Maria Roig destaca que «Tarragona està bruta i no perquè els treballadors no facin la feina, sinó perquè no tenen prou maquinària, la que hi ha està espatllada i obsoleta -inclús sense aire condicionat- i les seves condicions laborals són molt millorables. A banda, políticament no hi ha ningú al capdavant per garantir que la feina es faci correctament i amb el material adequat».

En aquest sentit Roig li recorda a l’alcalde Viñuales que actualment no s’estan cobrint les baixes per ILT i per jubilació, el que obliga a una sobrecàrrega de treball dels treballadors i treballadores i a fer hores extres que no s’acaben cobrant, tal com han traslladat sindicats al GM. A banda de tot això, no es respecten les 12 hores de descans entre torn i torn.

«L’Ajuntament paga a l’empresa actual i aquesta ha de pagar als treballadors i per tant, el consistori com a subsidiari ha de garantir que així sigui. Des d’ERC sempre hem defensat els treballadors i per això reclamem a l’alcalde que també ho faci davant l’empresa», han criticat.

A tot això, des d’ERC lamenten la passivitat del govern socialista per resoldre aquests temes i apunten que fa mesos que alerten que mentre no es resolgui la situació jurídica del nou contracte de la brossa cal que es reinverteixin els diners pressupostats per amortitzacions del nou contracte a millorar l'actual maquinària de la neteja i brossa.

En l’últim modificatiu de crèdit aprovat pel conegut pacte de la brossa (PSC, Junts i els dos exconsellers de Vox) es van treure 800.000 euros de la partida del contracte de la neteja per a destinar-los a altres temes. «Són decisions que no entenem perquè cal comprar i llogar maquinària, només així millorarem el servei i també les condicions laborals de les treballadores i treballadors, garantint així la seva salut i seguretat. Al PSC potser ja li està bé la ciutat com la tenim, a nosaltres no», afirma Roig.

La portaveu lamenta que ja s’han desviat prop d’1,5 milions d’euros que havien d’anar destinats al contracte de la neteja a altres departaments i demana al govern del PSC que «rectifiqui aquesta manera de fer, no funciona i els resultats són ben objectius, la ciutat fa pena».

Els republicans recorden que Viñuales va assegurar que faria una reunió monogràfica amb la resta de Grups Municipals per explicar les accions que s’han fet des d’Alcaldia i des de la Conselleria de Neteja per millorar el servei. «Tarragona ara mateix no està en les condicions que es mereix la ciutadania i per això exigim a l’alcalde que posi solució a tot plegat i que alhora posi data ja la reunió per a traslladar-nos tota la informació», expressa la portaveu.

Et pot interessar