La Cucafera de Tarragona celebra 10 edicions de la seva baixada amb un vermut musical a la plaça Verdaguer

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dissabte, la plaça Verdaguer es convertirà en el centre de celebració de la desena edició de La Cucafera Baixa, amb un vermut musical de 11h a 15h, amenitzat pel DJ Mark Gómez. A més, hi haurà un punt de venda de marxandatge oficial, on es podran adquirir articles especials per aquesta edició, com la nova bossa/motxilla, la samarreta i el got commemoratius.

Durant el matí, tant la Cucafera gran com la Cucafera petita faran assajos a la plaça, oferint als assistents l'oportunitat de veure-les de prop i, fins i tot, provar l'experiència de ser portador per un dia. Els infants de la colla infantil seran obsequiats amb dolços de la Pastisseria Velvet, que enguany col·labora en l'esdeveniment. A més, es posarà en marxa un sorteig a les xarxes socials per celebrar aquesta especial efemèride.

D'altra banda, des d'aquest dilluns 2 de setembre fins al divendres 13, el Mercat Central de Tarragona, també col·laborador de l'esdeveniment, acollirà la Cucafera Petita i un punt de venda de marxandatge, així com una exposició especial amb els cartells i imatges més destacades de les deu edicions de La Cucafera Baixa. Aquest divendres 6 de setembre, la Cucafera Petita i el punt de venda es traslladaran al mercadet de Sant Pere i Sant Pau.

Et pot interessar: