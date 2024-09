ECP reclama «coherència» a l'equip de govern en el procés judicial de les llars d'infants

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

En Comú Podem ha fet una crida a l'equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona perquè, segons declaren «sigui coherent amb la seva postura a favor de defensar el servei municipal de les llars d'infants». La formació insisteix que, si l'Ajuntament es declara a favor de la gestió pública d'aquests serveis, ha de garantir que aquesta es realitzi amb totes les garanties necessàries, incloses les laborals.

En aquest sentit, En Comú Podem reclama que s'apliquin a la totalitat de les treballadores de les llars d'infants les condicions laborals de l'estatut laboral de l'Ajuntament de Tarragona. «És imprescindible que totes les treballadores tinguin les mateixes condicions laborals, independentment de la seva situació anterior», ha afirmat Toni Carmona, conseller de la formació.

L’equip de govern va emetre un comunicat ahir en el que asseguraven que l’Ajuntament de Tarragona recorrerà al Tribunal Suprem per defensar la gestió municipal de la internalització de les llars d’infants. Aquesta decisió arriba després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi dictaminat a favor de l’empresa Clece SA després que presentés una demanda a l’acord votat per unanimitat al ple del 16 de juny de 2017 per internalitzar la gestió de cinc llars municipals.

En Comú Podem, que també defensa mantenir la internalització d'aquest servei, considera que la posició del govern és poc coherent, ja que, per una banda, diuen defensar la internalització, però, per altra banda, «no han estat capaços d'aplicar el conveni laboral de l'ajuntament al personal i continuen precaritzant a les treballadores amb un conveni diferent».

A més, la formació a volgut reiterar el seu compromís ferm amb la remunicipalització dels serveis públics. «La nostra formació estarà sempre a favor de la remunicipalització dels serveis municipals, ja que creiem que la gestió pública és clau per garantir la qualitat i l'equitat en l'accés als serveis», ha subratllat Carmona.

Et pot interessar: