L'Ajuntament de Tarragona recorrerà al Suprem per defensar la gestió de les llars d’infants

L’Equip de Govern de l’Ajuntament de Tarragona recorrerà al Tribunal Suprem per defensar la gestió municipal de la internalització de les llars d’infants. Aquesta decisió arriba després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi dictaminat a favor de l’empresa Clece SA després que presentés una demanda a l’acord votat per unanimitat al ple del 16 de juny de 2017 per internalitzar la gestió de cinc llars municipals. En cas de no recórrer, l’Ajuntament de Tarragona hauria d’acatar la sentència del TSJC que implica deixar sense efectes la internalització del servei i, per tant, tornar a treure a concurs la gestió de les cinc llars d’infants que ara presta directament l’Ajuntament.

Les altres dues llars d’infants, l’Arrabassada i Bonavista, no es van veure afectades perquè el 2018 quan es van internalitzar el servei, la gestió estava en mans de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla que no va presentar cap recurs a la decisió municipal. Les conseqüències en cas de no impugnar davant el TSCJ també són laborals per les treballadores de les llars d’infants, perquè significaria deixar de ser treballadores municipals i, per tant, passar a estar subjectes al conveni laboral de l’empresa que guanyés el concurs per la seva gestió.

L’objectiu de la internalització de les llars d’infants «va ser educativa, però també social. Durant la gestió municipal d’aquests centres s’ha demostrat que Tarragona ha avançat cap a una ciutat educadora, ja que hem desenvolupat amb aquest model públic un projecte educatiu de ciutat com a eina de cohesió social, per fomentar la igualtat d’oportunitats per tothom», defensa la portaveu del Govern Municipal, Sandra Ramos.

Cronologia dels fets

Als anys 80, l’Ajuntament de Tarragona va crear dues llars d’infants a Campclar, el Ninot i la Taronja, amb finalitats socials, per la qual cosa eren gestionades per l’Institut Municipal de Serveis Socials.

Més tard, la Generalitat de Catalunya va disposar a la llei 5/2004 del 9 de juliol que fossin els ajuntaments qui s’encarreguessin de crear als seus municipis una xarxa de llars d’infants de titularitat pública. Però l’Ajuntament es va trobar amb un impediment i és que la Llei de Pressupostos de l’Estat limitava la creació de nova plantilla, per la qual cosa es va optar per externalitzar la gestió.

En aplicació d’aquesta llei, l’Ajuntament de Tarragona estableix un mapa escolar d’educació preinfantil en els punts de la ciutat on hi ha més demanda i adjudica a Clece SA la gestió de 5 llars d’infants, excepte les de l’Arrabassada i la de Bonavista que recau en la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla. Clece SA va gestionar les llars d’infants del Cèsar August, Sant Pere i Sant Pau, El Serrallo, Miracle i Sant Salvador els cursos acadèmics de 2013-2014 i de 2016-2017. Just aquest any va vèncer el contracte amb Clece SA i l’Ajuntament de Tarragona va iniciar el procés d’internalització d’aquests centres, excepte els que gestionava Santa Tecla, que es produeix l’any següent, 2018, quan venç la relació contractual que mantenia amb el consistori.

Només produir-se l’acord de ple, Clece SA va denunciar l’Ajuntament per revocar la decisió municipal.

Reivindicacions laborals de les treballadores

En paral·lel, les treballadores van començar a reivindicar tenir les mateixes condicions laborals que les treballadores municipals (d’escoles) i l’aplicació del conveni laboral de l’Ajuntament, que té més avantatges que el conveni laboral estatal de Clece.

En la negociació col·lectiva es va arribar a un acord per l’equiparació salarial. Es va negociar amb la representació sindical i, des del curs 2019-20 ja cobren com el personal laboral de l’Ajuntament. Les treballadores de les llars d’infants també reivindicaven la millora de la jornada i el calendari laboral. L’Ajuntament de Tarragona manté obertes les llars d’infants fins a la tercera setmana de juliol i es paga aquest excedent d’hores (el conveni laboral del personal d’escoles arriba fins al 5 de juliol) amb hores extres o amb contractes per l’acumulació de tasques.

Clece SA va presentar la demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i ara aquest tribunal ha dictaminat a favor seu. L’Equip de Govern de l’Ajuntament de Tarragona ha decidit recórrer contra aquesta sentència al Tribunal Suprem per continuar defensant la gestió directa de la totalitat de les seves llars d’infants.

