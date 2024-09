L’Ajuntament de Tarragona defensarà la municipalització de les llars d’infants davant el Suprem

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona va internalitzar, l’any 2017, la gestió de cinc llars municipals. Clece SA, l’empresa adjudicatària del servei fins aquell moment, va presentar una demanda contra la decisió del consistori. Finalment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) li ha donat la raó i, en la seva sentència, deixa sense efectes la municipalització de les guarderies. Tanmateix, obliga l’Ajuntament a tornar a treure a concurs la gestió d’aquestes.

Davant la resolució del TSJC, l’equip de govern ha decidit recórrer al Tribunal Suprem per defensar l’acord votat per unanimitat en el ple del 16 de juny del 2017 per internalitzar cinc llars d’infants de la ciutat: Cèsar August, Sant Pere i Sant Pau, el Serrallo, Miracle i Sant Salvador. La portaveu de l’executiu, Sandra Ramos, assegura que l’objectiu d’aquella decisió «va ser educativa, però també social».

«Durant la gestió municipal d’aquests centres s’ha demostrat que Tarragona ha avançat cap a una ciutat educadora, ja que hem desenvolupat amb aquest model públic un projecte educatiu de ciutat com a eina de cohesió social, per fomentar la igualtat d’oportunitats per tothom», defensa l’edil.

Als anys 80, l’Ajuntament va crear dues llars d’infants a Campclar —el Ninot i la Taronja, amb finalitats socials, per la qual cosa eren gestionades per l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST). Posteriorment, la Generalitat de Catalunya va disposar a la llei 5/2004 del 9 de juliol que fossin els ajuntaments qui s’encarreguessin de crear als seus municipis una xarxa pública de llars d’infants.

El consistori, però, es va trobar amb un impediment, i és que la Llei de Pressupostos de l’Estat limitava la creació de nova plantilla i, per això, va optar per externalitzar el servei. Es va adjudicar a Clece SA la gestió de cinc llars d’infants, fins que es va internalitzar el 2017. Les de l’Arrabassada i Bonavista van recaure en la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla. Aquestes es van acabar municipalitzant l’any 2018.

Conseqüències laborals

La Xarxa Santa Tecla no va presentar cap recurs contra la decisió municipal. En canvi, Clece SA sí que ho va fer i el TSJC ha dictaminat a favor seu. Des del consistori, asseguren que les conseqüències en cas de no impugnar la sentència també són «laborals» perquè les educadores de les llars d’infants deixarien de ser treballadores municipals i, per tant, passarien a estar subjectes al conveni de l’empresa que guanyés el nou concurs per a la seva gestió. L’Ajuntament recorda que, per al curs 2019-20, es va arribar a un acord amb la representació sindical per a l’equiparació laboral.

«Ens ha agafat per sorpresa», assenyala Tere Camerino, portaveu de les treballadores de les llars d’infants municipals, les quals van tornar just ahir a la feina. Demà, es reuniran amb el govern per tractar aquest tema. «Hi ha molta incertesa, volem saber com queda la nostra situació», remarca. D’altra banda, recorda les reivindicacions de les treballadores subrogades, que demanen equiparar les condicions laborals amb les educadores municipals.