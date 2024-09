Troben unes restes a la plaça d'en Rovellat de Tarragona que podrien pertànyer a una catedral visigoda

Publicat per Rafa J. Larrañaga Verificat per Creat: Actualitzat:

Un grup d’arqueòlegs ha trobat en un edifici de la plaça d’en Rovellat un conjunt de restes romanes que haurien estat reutilitzades posteriorment en una església visigoda dels segles V o VI. En total, han sortit a la llum més de nou metres d’alçada conservats d’una arquitectura d’uns 1.500 anys d’antiguitat.

L’edifici, conformat per sis habitatges, fa 18 anys que no l’habita ningú de lloguer. A finals de la dècada del 2010, va ser ocupat durant dos o tres anys. I, un cop van fer sortir els ocupes, va ser comprat l’any 2022 per uns arquitectes que volien destinar-lo al lloguer social. Un dels promotors del projecte, Iván Fernández, explica que «ens vam trobar l’equipament en unes condicions inhabitables, estava en molt mal estat, calia rehabilitar-lo i fer reforços estructurals».

Però ja se sap que, en una propietat a la Part Alta de Tarragona, abans de fer reformes, s’ha de seguir un estricte procediment per respectar el conjunt històric de la ciutat. Així doncs, es va haver de dur a terme una intervenció arqueològica prèvia.

L’excavació va ser «complicada», ja que s’havia de fer una rehabilitació integral en una zona que se sabia que hi hauria restes. «Ja ens imaginàvem que podríem trobar restes perquè al costat del restaurant Ares, hi ha una columna que es veu des del carrer i, just davant del nostre edifici, a les mitgeres hi ha dues columnes que es poden intuir», va explicar Fernández.

Segons es detalla a l’article publicat a la revista Tag, del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, en un primer moment, «van sortir elements moderns —sobretot desguassos en desús i nivells de reompliment, així com un paviment de còdols—».

D’aquesta excavació, en van sortir meravelles com les «dues columnes d’origen romà, que van ser reaprofitades en un edifici posterior, possiblement visigot». En cas de ser així, la hipòtesi que ha agafat més força és que aquestes columnes pertanyerien a una església visigoda dels segles V o VI. «Podria ser que fossin restes de l’església de Sant Pere, una segona catedral visigoda a Tarragona», explica Iván Fernández.

L’article detalla que «posteriorment, excavant més en el subsol, vam trobar les bases de les columnes i el paviment de l’església» i fins i tot van poder veure que «el nucli d’escales es recolza sobre una cisterna d’aigua de grans dimensions».

