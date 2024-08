Les obres del campanar de Sant Joan Baptista de Valls finalitzen després d’un any

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El pròxim dia 10 de setembre s’inauguren les obres del campanar de Sant Joan Baptista de Valls. A finals del passat mes de juliol s’acabava el desmuntatge de la bastida, que ha cobert completament el campanar vallenc durant els treballs de restauració d’aquesta emblemàtica icona arquitectònica de la ciutat. Han estat onze mesos de feina i un milió d’euros d’inversió per assegurar l’estabilitat de la torre.

Des de la comissió recorden que s’han acabat les obres i totes les factures ja estan pagades, però resten dos crèdits, un de 330.000 euros i l’altre de 430.000 euros, per pagar. Una part dels quals s’eixugaran en el moment que les diverses institucions vagin pagant les subvencions compromeses, però hi ha una segona part, important, que encara no està garantit el seu finançament. És per això que la comissió fa una crida a tots els vallencs perquè ajudin a sufragar els deutes pendents.

Les aportacions es poden fer fraccionades en diversos anys complimentant la butlleta que es pot trobar a la web https://sites.google.com/view/ara-toca-el-campanar/inici o bé per transferència bancària al compte ES90 0182 0855 7202 0184 8085. Ambdues possibilitats desgraven en la declaració de l’IRPF un mínim d’un 40% i fins a un 80%.

Per altra banda, recorden que les obres que s’han fet eren del tot necessàries per poder garantir que no caiguessin pedres del campanar, les quals podien afectar a les persones que hi passaven pel seu peu. Aquestes obres es van iniciar el mes de setembre de l’any 2023.

Les obres de restauració del campanar de Valls es preveien que s’executarien en un termini de deu mesos. Amb tot, l’actuació es va prolongar un mes més arran de les filtracions d’aigua que van provocar oxidacions en les estructures de ferro.

«L’inici de l’obra va ser molt complex perquè s’havia de valorar exactament com havíem d’abordar els treballs, les solucions les teníem clares», va explicar el director de l’obra, Joan Carles Gavaldà. Segons l’arquitecte, el pom de dalt del campanar és on es van trobar les afectacions «greus».

De fet, Gavaldà va detallar que l’aigua «incontrolada» en aquest espai també va provocar danys en els finestrals del pis de campanes, els quals estan formats per diversos carreus. Les obres han estat efectuades per l’empresa RECOP, amb projecte de restauració del despatx Figuerola-Gavaldà-Romera Arquitectes de Reus.

Inauguració

La inauguració del dia 10 de setembre comptarà amb la presència de les màximes autoritats de les diverses institucions que han participat en el finançament de l’obra: Ajuntament de Valls, Diputació de Tarragona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Arquebisbat de Tarragona. Així mateix, s’espera la presència dels més de dos-cents col·laboradors, entre particulars, entitats i empreses, que ja han fet les seves aportacions a la restauració.