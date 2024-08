La descoberta de restes romanes obliga a replantejar el projecte d'una bassa de laminació a Altafulla

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La troballa de restes arqueològiques romanes a Altafulla (Tarragonès) ha obligat a replantejar el projecte d'una bassa de laminació per mitigar els efectes de les pluges a Baix a Mar. Després d'unes prospeccions arqueològiques fetes atesa la proximitat de la vil·la romana dels Munts, es van descobrir restes d'estructures romanes que afecten directament el projecte.

El departament de Cultura ha recomanat fer una prospecció arqueològica més extensa a l'espai, que s'ubica entre un càmping i un karting, als afores del nucli de població. Segons la coalcaldessa Alba Muntadas, també es podria veure afectada la segona bassa de laminació. Amb tot, els tècnics ja estudien alternatives per evitar les inundacions i fer front a les pluges intenses.

Entre altres, una opció plantejada és la de donar continuïtat a la rasa fins al canal i fer que l'aigua desguassi al mar. Per confirmar aquesta via, el consistori iniciarà els estudis i projectes per avaluar l'alternativa. Segons fonts municipals, l'alternativa podria ser «més efectiva» per gestionar pluges intenses amb períodes de retorn de 10 o 50 anys. «Aquest projecte potser va més tard, però ens permetrà fer front a pluges més intenses», ha conclòs Muntadas.

