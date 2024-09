La Terminal Intermodal de La Boella del Port de Tarragona mou més de 800 TEUS en una setmana

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Terminal Intermodal de La Boella, situada al Port de Tarragona, ha registrat un moviment excepcional de més de 800 TEUs en tan sols una setmana. Aquest moviment demostra la capacitat i l'eficiència de la terminal per gestionar un volum significatiu de tràfic de forma immediata cap a destinacions clau tant dins de la península com cap a Europa.

En total, s’han manipulat aproximadament 800 TEUs setmanals, la majoria d'ells en contenidors de 20 i 45 peus, la major part dels contenidors són de càrrega seca i isotanks, contenidors especialitzats de menors dimensions. Aquest moviment variat de contenidors subratlla la flexibilitat de la terminal per adaptar-se a diferents tipus de càrrega.

Les connexions ferroviàries, d’ample ibèric, es realitzen amb el País Basc, Castella i Lleó, i Andalusia. Aquests enllaços intermodals reforcen la connexió del Port de Tarragona amb diverses regions clau d'Espanya, oferint una alternativa eficient i sostenible al transport per carretera.

L'èxit d'aquestes operatives demostra la capacitat de Tarragona per gestionar múltiples serveis ara i en el futur. El rol del port també s’espera rellevant mentre es duguin a terme les obres al túnel de Roda de Berà, d’octubre fins març de 2025, que podrien requerir desviacions temporals o permanents de tràfics cap a La Boella.

Capacitat i infraestructures

La Terminal Intermodal de La Boella ha demostrat que està preparada per gestionar aquest tipus de tràfic en qualsevol moment. Amb una capacitat potencial per operar al voltant de 30.000 contenidors anuals, equivalent a més de 50.000 TEUs, la terminal pot operar eficientment sense l'ús de grues pòrtic. Actualment, les operatives es duen a terme amb tres reach stackers, tot i que la terminal està equipada per ser operada amb pòrtics sobre pneumàtics (grues RTG o Rubber Tired Gantry cranes), la qual cosa podria incrementar-ne encara més els rendiments operatius.

Actors involucrats

Darrera d’aquestes operatives hi ha l’acord entre Wec Lines, Synergy (Grup Hutchison) i Euroports que se sumen a les operatives preexistents de Multirail, que ja estava operant al port, però que ha incrementat el nombre de contenidors manipulats a Tarragona. La tracció de les operatives corre a càrrec de Captrain i Contiental Rail, empreses amb àmplia experiència en el sector ferroviari.

En paraules de Patrick Ram, director general de WEC Lines España, «Aquest desviament temporal hauria de minimitzar el risc d'interrupcions i retards per als nostres clients. Estem satisfets que la terminal ferroviària de La Boella pugui acomodar aquesta operativa per garantir una prestació òptima i contínua del servei de WEC Lines als nostres clients».

Per la seva part, Transpaís és l'encarregada de les operacions de càrrega i descàrrega ferroviària i gestió de l’espai de la terminal i les entregues i operatives de terra. Aquest conjunt de col·laboradors ha permès una operativa fluida i eficient a la terminal.

Segons declara Fco. José Pardo, Director de Transpaís «Celebrem la decisió que han pres els clients a confiar en nosaltres, estem posant tota la nostra dedicació en la satisfacció del client i que es quedi amb un bon sabor de boca, pensant que Tarragona és 'l'alternativa'».

Carlos Soleto (Director de Desenvolupament de Negoci d'Euroports ha declarat, «Aquesta operació, que s’emmarca dins l’estratègia d’Euroports d’oferir serveis de transport integrals, demostra la capacitat del nostre equip per entendre la necessitat del client i desenvolupar en temps rècord una solució innovadora i fiable gràcies al treball conjunt amb els millors col·laboradors».

La terminal de La Boella

La terminal de La Boella disposa de vuit vies, electrificades fins a la capçalera, amb ample de via mixt i una longitud de 750 metres. Aquestes característiques tècniques asseguren que La Boella pot acollir una àmplia varietat de trens i tipus de càrrega, oferint un servei versàtil i adaptat a les necessitats del mercat.

