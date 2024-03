El ‘Rail Day’, organitzat pel Port de Tarragona, ja supera els 100 inscrits

El Port de Tarragona celebrarà el proper 18 d’abril el Rail Day 2024, un esdeveniment que arriba a la seva cinquena edició, que tindrà lloc al Tinglado 1 del Moll de Costa.

L’objectiu del Rail Day és fomentar l’ús del ferrocarril com a mode de transport sostenible i eficient per al transport de mercaderies. L’esdeveniment servirà com a plataforma per a compartir coneixements i experiències, així com per a identificar les oportunitats i els reptes que presenta el transport ferroviari de mercaderies en l’actualitat.

Sota el lema Rail Ferroutage Unveiled. Trucks on tracks, la jornada d’enguany anirà enfocada al desplegament de les autopistes ferroviàries amb ample ibèric i europeu. Un tema d’interès per la versatilitat que suposarà poder carregar camions o semi-remolcs directament als trens, i per les oportunitats que pot suposar de cara a descarbonitzar la cadena logística o fer front a la manca de conductors.

D’altra banda, l’organització d’aquesta jornada ha treballat perquè en aquesta cinquena edició la presència de ponents de fora de Catalunya i de l’estat fos més notable, volent deixar palès el moment clau en què viu Tarragona amb la imminent arribada de l’ample de via Europeu-Standard.

Així, una altra novetat per aquesta jornada és que l’anglès serà l’idioma principal de les diferents ponències i taules rodones, degut a la gran afluència de representants d’empreses de fora de l’estat, si ve es combinarà amb algunes intervencions realitzades en llengua castellana.

La inscripció al Rail Day 2024 és gratuïta i es pot fer a través del web del Port de Tarragona.

Aquesta jornada forma part de l’estratègia del Port de Tarragona de convertir-se en un hub logístic multimodal de referència al Mediterrani. Per acomplir aquest repte, l’autoritat portuària ja ha començat a invertir en projectes com la Port Tarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo, o la Terminal Intermodal La Boella.