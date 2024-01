Garreta aposta pel trasllat de la Laboral i destinar l'espai a la instal·lació de noves empreses

El president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Saül Garreta, aposta per traslladar la Laboral i destinar aquests terrenys a acollir noves empreses i ampliar les instal·lacions portuàries. En una entrevista a l'ACN, Garreta ha concretat que els nous negocis podrien estar vinculats amb l'energia verda, però que també es podria acollir el nou centre de descarbonització de la indústria química o fer-hi projectes relacionats amb l'aigua o la logística, a més d'ampliar instal·lacions portuàries com la terminal ferroviària de la Boella i fer-hi nous magatzems. A banda, Garreta ha lamentat que les institucions no hagin comptat amb el port de Tarragona a l'hora de crear i planificar la nova Àrea Metropolitana de Tarragona (AMT).

Garreta s'ha mostrat partidari de moure la Laboral sempre i quan «s'assegurés un millor Complex Educatiu en un altre lloc i fos claus en mà». Per aconseguir-ho caldria «un pacte de país i de territori» amb l'Ajuntament de Tarragona, el port, la Generalitat i el clúster químic. Pel president de l'APT, si això es produeix, «es generen una sèrie d'oportunitats».

Entre aquestes hi ha «la reconversió cap a la química verda del polígon sud», que pot fer que moltes de les opcions que es plantegen «no siguin compatibles a la llarga amb tenir el Complex Educatiu» a l'emplaçament actual. Un dels projectes que ha posat damunt la taula és el nou centre de descarbonització, però també projectes relacionats amb la logística o l'aigua, que comportarien l'arribada de noves empreses a la zona. Fins i tot noves infraestructures del port de Tarragona, com una ampliació de la terminal de la Boella o la creació de nous magatzems. Amb tot, ha assenyalat que com a port volen «ser part de la solució» i ha valorat que si la Laboral anés cap als barris de Ponent «cohesionaria els barris» de la zona.

Participar en l'AMT

El responsable portuari també ha expressat la seva sorpresa pel fet que no s'hagi comptat amb la infraestructura en les primeres converses que hi ha hagut per articular l'Àrea Metropolitana de Tarragona (AMT). «Ens sobta que no se'ns hagi convidat perquè som estratègics. No som el port de Tarragona, som el port de l'àrea metropolitana», ha exposat. En la seva opinió, l'APT té «una visió metropolitana» i ha posat de relleu que diferents projectes que impulsen com el centre d'interpretació a Vila-seca o la nova Zona d'Activitats Logístiques són projectes que van més enllà de la ciutat.

«L'activitat que irradia el port té una influència enorme. Tenim capacitat econòmica, tècnica i vocació territorial. Això s'ha d'entendre com una aliança i una cooperació, no va de protagonisme», ha afegit. Així, s'ha mostrat «segur que ho corregiran».