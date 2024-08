L’Ajuntament de Tarragona trenca relacions amb el president del comitè d’empresa d’FCC

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Si la situació de la neteja ja és prou complicada a Tarragona, ara ho pot ser encara més. L’Ajuntament ha trencat relacions amb el president del comitè d’empresa UGT d’FCC Medio Ambiente, Luis Blanco, arran d’un incident en una recent reunió.

La trobada, entre la consellera de Neteja, Sonia Orts, i tècnics municipals, amb els dos principals sindicats de l’empresa de neteja, UGT i USOC, es va convocar per a tractar la manca d’aires condicionats en alguns vehicles i la distribució d’horaris i condicions dels treballadors aquest estiu.

«Ens van demanar fer una reunió i nosaltres ens vam posar en marxa per analitzar què podia estar fallant i posar-hi solució. Vam anar a la reunió per a exposar les mesures que estàvem prenent i volíem prendre», explica Orts. Segons la consellera, des dels sindicats es va demanar posposar la trobada per qüestions d’agenda i el consistori hi va accedir.

Per a sorpresa d’Orts, UGT va emetre un comunicat criticant l’Ajuntament per la «deixadesa» a l’hora d’afrontar la neteja a la ciutat. Un cop es va celebrar la reunió, Orts explica que Blanco es va comportar de «males formes». «No volien escoltar les mesures ni res. Van venir a trencar la reunió», diu la consellera. Segons Blanco, va ser Orts qui va entrar a la reunió «molt agressiva».

«Ens va criticar el comunicat que havíem fet denunciant la situació a l’empresa de neteja», diu Blanco. «Jo els vaig dir que cadascú és lliure de fer i dir el que consideri, però que no siguin mentida», exposa la consellera. La reunió va continuar fins que van entrar temes personals en la conversa.

«Portàvem 15 o 20 minuts i la situació era la mateixa. Els propis companys li deien que cuidés les maneres. Em va fer al·lusió a un tema personal i em vaig aixecar i vaig marxar», rememora Orts. «Jo vaig començar a contestar als seus arguments sobre els temes de neteja. Van passar quatre minuts i va marxar», diu Blanco.

Va aparèixer l’alcalde

En sortir de la sala, l’alcalde Rubén Viñuales va preguntar què havia passat i va demanar que Blanco marxés de l’Ajuntament. Segons el treballador, el batlle va «expulsar-lo» del Palau Municipal. «Van pressionar a Joan Reilando, secretari general, perquè em fes dimitir», diu Blanco.

Fets que la consellera Orts nega rotundament. És més, l’edil indica que va ser el propi Blanco qui es va intentar enfrontar amb Viñuales i que els seus companys se’l van emportar, fet que Blanco nega. Les escoltes del batlle no estaven presents en aquell moment.

A la porta

Després de l’incident, el president del comitè d’empresa es va quedar a les portes de l’edifici consistorial i els companys del sindicat van seguir amb la reunió. «Vaig rebre a USOC per separat i després els altres companys d’UGT. Els companys de Blanco em van demanar disculpes», explica Orts. Des d’USOC relaten que «tothom va perdre els nervis».

Un dia després, des d’UGT es va enviar un comunicat mostrant el seu suport «incondicional» a Blanco. Tots els membres d’UGT del comitè el van signar. «Em va sorprendre l’escrit després del que va passar. Jo tinc clar que no em tornaré a reunir amb el senyor Blanco», conclou la consellera de Neteja.