Les obres d’emergència de Ca l’Ardiaca, acabades: no perillen els actes de Santa Tecla

Les obres d’emergència a Ca l’Ardiaca van obligar a reubicar la Diada del Pla de la Seu a la plaça de la Font el passat mes de juny per motius de seguretat. En aquell moment, l’Ajuntament de Tarragona explicava que la tanca de seguretat perimetral que s’havia col·locat al voltant de la bastida limitava l’espai i dificultava la celebració d’actes amb gran volum de gent.

En poques setmanes, tindrà lloc l’Entrada del Braç de Santa Tecla, un dels actes més multitudinaris de l’any. En aquest cas, però, es podrà celebrar amb normalitat, ja que el consistori ha finalitzat aquests dies els treballs a Ca l’Ardiaca.

Segons han informat fonts municipals a Diari Més, està previst que la tanca perimetral es tregui de forma imminent. Això sí, l’immoble mantindrà la bastida, la qual s’ha renovat per l’estat de degradació que presentava. Ara, en la façana més pròxima al carrer de les Coques, hi ha contraforts metàl·lics de color vermell que reforcen l’edifici per fora.

Per dins, també s’ha consolidat l’estructura de l’immoble, on s’han fet tasques per garantir-ne l’estabilitat i per a la conservació dels elements patrimonials que guarda en el seu interior, com guixeries i pintures.

Ca l’Ardiaca és un antic palau medieval, sorgit el segle XIII. L’edificació, ubicada just davant la Catedral de Tarragona, està apuntalat des de fa una dècada per protegir els vianants de possibles despreniments, fruit del mal estat en el que es troba. L’Ajuntament ha requerit en diverses ocasions a la propietat —la promotora saragossana Desarrollos Arbe— que actuï per garantir-ne la conservació, sense èxit. L’últim intent es va produir fa uns mesos, després que, al febrer, s’esfondrés una part de la coberta de l’edifici.

Arran d’una inspecció realitzada per l’Ajuntament, es van detectar deficiències a l’immoble per l’ensorrament. Aquesta situació va obligar el consistori i la Generalitat de Catalunya a actuar d’urgència i de forma subsidiària per controlar les conseqüències de l’esfondrament.

Es va realitzar una primera intervenció per retirar la runa i l’estintolament de seguretat dels forjats. Al mateix temps, es va requerir al propietari que procedís a la revisió i reforç de l’apuntalament interior i exterior de Ca l’Ardiaca. Tanmateix, se li exigia l’entrega d’un projecte de consolidació i reparació de les cobertes en un termini de dos mesos.

En un primer moment, Desarrollos Arbe es va mostrar disposada a assumir les obres d’urgència. Finalment, va acabar ometent tots els requeriments que se li van fer. Per aquest motiu, el consistori va obrir un nou expedient sancionador a la propietat per una infracció urbanística greu i li va imposar una multa de 2.000 euros.

L’Ajuntament va decidir continuar actuant de manera subsidiària fins a acabar l’emergència, per assegurar que no hi hagués cap risc de patir un despreniment en l’edifici. El cost total de la intervenció ha estat de 619.123,81 euros, un import que haurà d’assumir completament la propietat.

Ara, amb les obres d’apuntalament de Ca l’Ardiaca enllestides i la futura retirada de la tanca perimetral, es podrà tornar a celebrar actes multitudinaris amb normalitat. Per tant, no perillen els actes centrals de les festes de Santa Tecla que se celebrin al Pla de la Seu, com l’Entrada del Braç.

