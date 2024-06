La diada castellera de dissabte de Tarragona canvia d'ubicació per l’estat de Ca l’Ardiaca

Els Xiquets de Tarragona han comunicat que dimarts a la tarda els van explicar que no podran actuar aquest dissabte al Pla de la Seu per problemes greus de seguretat relacionats amb el mal estat no només de Ca l’Ardiaca, sinó també de la pròpia bastida que, actualment, aguanta l’edifici.

Davant d’aquesta situació, la colla s’ha vist forçada a decidir un lloc alternatiu per dur a terme la diada i serà a la plaça de la Font. Aquesta és la diada més important, a efectes de resultats, que es realitza a la ciutat, segons explica la colla.

Des dels Xiquets de Tarragona «consideren que aquest és un més dels greuges que venen patint d'ençà que es troben en aquesta situació, ara ja fa sis anys» i «manifesten la manca de sensibilitat de l’Ajuntament pel fet casteller». Segons el Cap de Colla dels matalassers, Roger Peiró «no s’entén que l’Ajuntament s’hagi expressat a última hora».

Els Xiquets han demanat l’informe que avala aquesta decisió tècnica i resten pendents de rebre'l, ja que consideren que una decisió d'aquesta magnitud l'han de poder justificar i explicar tant a la massa social de la pròpia colla com a les dues colles convidades. I encara amb més motiu, donat que l’actuació d’avui dimecres de Tarragona Ciutat de Castells si que es permet fer al mateix Pla de la Seu, malgrat s’espera una elevada afluència de públic com és habitual en aquestes diades dedicades als turistes.

Pel que fa al president dels Xiquets, Oriol Olivé, aquest assegura que «no pot ser que es normalitzi aquest funcionament d'última hora i poca cura per part de l'ajuntament».

Malgrat tot, els Xiquets asseguren que com a organitzadors, s’esforçaran fins a últim moment per oferir una gran diada per la ciutat, pel món casteller i per les colles.

