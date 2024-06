Les obres a Ca l’Ardiaca obliguen a reubicar la diada del Pla de la Seu

La diada del Pla de la Seu se celebrarà, finalment, a la plaça de la Font. Aquest canvi d’ubicació és «per motius de seguretat», segons explicava ahir la consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos.

Durant aquestes setmanes, encara s’estan executant les obres d’emergència a Ca l’Ardiaca. Per dur a terme la intervenció, s’ha col·locat una tanca de seguretat perimetral al voltant de la bastida. Això ha reduït l’espai disponible al Pla de la Seu i, per aquest motiu, l’Ajuntament de Tarragona ha obligat a reubicar la diada castellera de dissabte organitzada pels Xiquets de Tarragona, que han mostrat el seu malestar perquè se’ls ha avisat amb poca antelació.

Gran volum de gent

Des de l’Ajuntament, es va oferir la plaça del Rei i la plaça de la Font com a possibles escenaris, i la colla tarragonina es va acabar decantant per la segona. Ramos assegurava que s’ha pres aquesta decisió pel gran volum de persones que mobilitzaran els matalassers, els Castellers de Vilafranca i els Castellers de Sant per a aquesta cita. En aquest sentit, la consellera remarcava el fet que els Verds «hagin anunciat que faran un castell de gamma extra». Pel que fa a les exhibicions que se celebraran cada dimecres a la tarda amb motiu cicle Tarragona Ciutat de Castells al Pla de la Seu, no es traslladaran a una altra ubicació.

Segons Ramos, l’Ajuntament no ho veu necessari perquè, en aquest cas, només hi actua una colla, els castells seran de menors dimensions i l’afluència de públic serà menor. Per tant, consideren que no hi haurà cap problema d’espai ni aforament. D’altra banda, la consellera de Cultura apuntava que les obres d’emergència a Ca l’Ardiaca s’acabaran el pròxim 31 de juliol. Així doncs, no afectarà altres actes multitudinaris previstos al Pla de la Seu per més endavant, com els de Sant Magí o Santa Tecla.

Les queixes dels Xiquets

Els Xiquets de Tarragona han lamentat, a través d’un comunicat, que el consistori els avisés dimarts sobre la necessitat de canviar la ubicació, deixant-los amb poc marge de maniobra. «No s’entén que l’Ajuntament s’hagi expressat a última hora», critica el cap de colla, Roger Peiró. Els matalassers consideren que aquest «és un més dels greuges» que pateixen des de fa sis anys, quan van ser obligats a marxar del seu local al carrer Santa Anna per problemes estructurals.

Els Xiquets han manifestat «la manca de sensibilitat de l’Ajuntament pel fet casteller» i han demanat un informe que avali aquesta decisió tècnica, ja que consideren que «una decisió d’aquesta magnitud l’han de poder justificar i explicar tant a la massa social de la pròpia colla com a les dues colles convidades». Per la seva banda, el president de l’entitat, Oriol Olivé, ha assegurat que «no pot ser que es normalitzi aquest funcionament d’última hora i poca cura per part del consistori».

