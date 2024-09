Els veïns de Sant Salvador i Sant Ramon denuncien el servei de bus urbà als seus barris

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Associació de Veïns de Sant Salvador i Sant Ramon constata que el servei de transport públic urbà de l’EMT es troba «molt per sota» de la demanda actual de població i de les necessitats existents al barri tarragoní. Davant la proximitat de l’inici del curs escolar, l’entitat veïnal tem que es repetirà la postal de cada any, amb autobusos plens fins a vessar.

És per això que, davant les nombroses queixes dels veïns i veïnes del barri, l’associació demana un increment de freqüències de pas i de reforços pels tres nuclis del barri – Sant Salvador, Sant Ramon i Santa Isabel-, especialment a les hores punta: matins de 07 a 10 h en direcció al centre de Tarragona; migdies de 13 a 15 h en direcció a Sant Salvador i tardes, de 18 a 20:30 h en direcció a Sant Salvador).

La presidenta de l’AV Sant Salvador i Sant Ramon, Meritxell Vilella, demana per enèssima vegada «més autobusos i un increment de freqüències, ja que, a diferència d’altres barris de la ciutat, a Sant Salvador no tenim ni carril bici, ni via per fer a peu ni cap altra manera alternativa d’arribar a Tarragona, que no sigui a través del bus o del vehicle privat». A més de l’alta demanda existent al barri, Vilella també constata que l’ampliació del carnet per a joves fins als 16 anys ha agreujat encara més la situació, ja que ha provocat un increment del nombre d’usuaris sense que hagi augmentat el nombre d’autobusos. En resum, «la major part del dia, en comptes d’autobusos, sembla que viatgem en llaunes de sardines», ha reblat Vilella.

L’AV Sant Salvador també lamenta que tampoc s’està fent una distribució equitativa dels autobusos dobles articulats actuals entre tota la ciutat: «Els pocs autobusos articulats que hi ha, i que ajudarien a descongestionar l’aforament dels vehicles, no s’utilitzen mai a Sant Salvador. Sempre van a Sant Pere i Sant Pau, a Ponent,...; aquí no els veiem mai», afegeix la presidenta veïnal.

Col·lectius més afectats

Des de l’associació veïnal també alerten que hi ha un col·lectiu especialment perjudicat per la manca de busos: els usuaris del Centre de Mobilitat Reduïda (la residència de Sant Salvador), que moltes vegades s’ha de quedar a terra sense poder anar a l’hospital, al metge o a fer qualsevol altra gestió per manca d’autobusos, ja que cada autocar només pot admetre un màxim de dos cotxets o cadires de rodes.

Les altres perjudicades són les persones que treballen de nit, ja que el servei de bus urbà del barri (línies 5 i 85) no dona el servei a la nit i tan sols existeix la línia del bus nocturn, que només para un cop cada hora en un sol punt del barri.

La Zona de Baixes Emissions (ZBE), a Sant Salvador

Finalment, l’AV Sant Salvador i Sant Ramon demana que el barri del nord sigui un dels primers on s’implanti la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Tarragona. En aquest sentit, l’entitat recorda que Sant Salvador no té una alternativa al transport públic urbà i això passa per una inversió en nous autobusos que faci baixar l’ús del vehicle privat, com es requereix a les ZBE.

