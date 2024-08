Sendra reclama requalificar la Processó del Sant Enterrament com a Festa d’Interès Nacional

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El portaveu del grup municipal de Junts per Catalunya, Jordi Sendra, ha adreçat formalment un escrit a l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, on demana el compliment dels acords aprovats en el ple del passat 19 d’abril.

En aquesta sessió, es va aprovar per unanimitat la moció presentada per Junts, en què el consistori es comprometia a sol·licitar formalment al Departament de Cultura de la Generalitat la requalificació de la Processó del Sant Enterrament com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional.

«És imprescindible per reparar l’error històric i la discriminació produïts el 2010, quan la processó fou rebaixada a la categoria d’element», diu Sendra

