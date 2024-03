Milers de persones es concentren a Tarragona per viure la Processó del Sant Enterrament

Milers de persones s’han concentrat aquest Divendres Sant pels carrers de la Part Alta de Tarragona per viure amb solemnitat i devoció la Processó del Sant Enterrament. Es tracta de l’acte central de la Setmana Santa a la ciutat, on hi participen tretze confraries i prop de 4.000 persones. De fet, és de les processons més antigues de Catalunya, amb 474 anys d’història. Enguany, com a novetat, els organitzadors han canviat el tram final del recorregut per «evitar aglomeracions», segons ha detallat el president de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona, Francesc Seritjol, qui ha afegit que d’aquesta manera també es recupera el traçat original. «Feia més de 30 anys que no passàvem pel carrer del Trinquet», ha celebrat.

A quarts de cinc de la tarda, les confraries han entrat els seus passos a la plaça del Rei de Tarragona i els han portat davant de l’església de Nazaret, com és habitual. Un ritual, la recollida de misteris, que durant els últims anys ha guanyat adeptes i cada vegada són més les persones que s’hi apropen per fotografiar els diversos episodis i elements representats de la vida de Jesús.

«La recollida de misteris ha guanyat més adeptes, perquè és un acte més dinàmic que la processó, on tot és més lent», ha afirmat el president de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona, Francesc Seritjol, qui ha afegit que «l’hora també ajuda». A més, ha afirmat que es tracta d’un acte «tradicional de Tarragona», ja que la recollida dels misteris per part dels armats «no es fa a cap lloc més de Catalunya».

Enguany, a la processó hi han participat la vintena de passos en la seva totalitat. L’any passat el ministeri del Descendiment de la Creu no va poder participar-hi, després que el 2022 patís un accident durant la processó i els treballs de reparació no s’enllestissin a temps per al 2023.

Retorn al traçat original

Una altra de les novetats d’aquest 2024 és que els organitzadors han decidit canviar el recorregut i tornar a passar pel carrer del Trinquet, com es feia originalment. «A conseqüència del cablejat es va haver de modificar el recorregut», ha explicat Seritjol, qui ha afirmat que feia més de 30 anys que no es feia aquest circuit. A més, ha afegit que amb l’antic traçat, moltes vegades confluïen els passos que encaraven la recta final de la processó, amb aquells que retornaven a l’església de Sant Agustí per ser guardats.

A dos quarts de vuit del vespre, la vintena de passos, encapçalats pel so dels armats de La Sang, han sortit de la plaça del Rei i s’han dirigit cap a la Portella, recorrent el passeig, el portal i la plaça de Sant Antoni, passant pel carrer dels Descalços, l’Arc de Sant Llorenç, el Sant Pau, el pla de Palau, la Mare de Déu del Claustre, les Escrivanies Velles, el pla de la Seu, les Coques, el Pare Iglesias, la Merceria, la plaça de les Cols, el Major, la baixada de la Misericòrdia, la plaça de la Font, el Sant Fructuós, el Comte de Rius, la Rambla Nova, el Sant Agustí, el Portalet, el Trinquet Nou, la plaça de l’Esperidió i la baixada de la Peixateria, fins a arribar, de nou, a la plaça del Rei.

Vuit anys al capdavant

Enguany, la processó del Sant Enterrament i el conjunt d’actes organitzats en el marc de la Setmana Santa a Tarragona també han estat especials per a Seritjol, ja que aquest és l’últim any al capdavant de l’agrupació, després de vuit anys. L’encara president de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona ha celebrat que durant el seu mandat «s’han aconseguit fer actes molt més dinàmics, més vistosos i més curts».

Pel que fa al relleu generacional, Seritjol ha defensat que «gent jove n’hi ha» i considera que el que s’ha de fer és que la gent que porta més anys «faci un pas al costat per seguir acompanyant, però deixant que la gent jove tiri endavant».