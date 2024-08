Presentaran uns goigs en lloança de l’Ecce Homo a la Prioral de Sant Pere

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

El 10 de setembre serà un dia important per a la Confraria dels Sants Just i Pastor. Emmarcat en els actes del seu 75è aniversari fundacional, la popularment coneguda com a confraria dels botiguers presentarà uns goigs en lloança de l’Ecce Homo, el seu grup escultòric, a la Prioral de Sant Pere.

La lletra i la música han estat compostos per Josep Enric Peris i la il·lustració ha anat a càrrec d’Anton Lluís Rull. El Cor Petrus s’encarregarà de la interpretació musical. «És la primera vegada que fem això», remarca el confrare major, Marià Gil, qui destaca que s’han fet «expressament per a l’ocasió» i que es té la voluntat que, cada setembre, s’interpretin els goigs en el si d’una festivitat de l’Ecce Homo.

Gil afegeix que s’han trobat uns goigs «molt antics, en castellà, de principis de la Guerra Civil», si bé «no coneixem pràcticament res més». «A través d’això, ens ha encoratjat a fer-ne uns de nous en català», expressa.

Abans de la interpretació dels goigs en lloança de l’Ecce Homo, tindrà lloc un recital de poesies de mossèn Ramon Muntanyola, qui va ser consiliari de la confraria. De fet, el 10 de setembre es commemorarà, també, l’aniversari de la seva defunció. En aquest cas, el Grup de Lectura i Declamació del Centre d’Amics de Reus recitarà els textos. L’acte començarà a les 19.30 hores, a la Prioral de Sant Pere.

