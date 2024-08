Les inversions per transformar la façana marítima de Tarragona superen els 8 MEUR

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

El Port de Tarragona ha adjudicat aquesta setmana les obres incloses en el projecte Parc del Port, el qual preveu la transformació urbanística i la renaturalització de l’entorn de les seus de l’Autoritat Portuària de Tarragona. Tot i que el pressupost inicial de licitació era de 4,7 milions d’euros, finalment el cost serà força inferior, ja que l’import oferit per l’empresa adjudicatària — UTE Effaige Infraestructuras SA­— ha estat de 3,2 milions. Aquesta és només una de les diverses actuacions que s’executaran en els pròxims mesos per transformar la façana marítima, on la suma total de les inversions previstes supera els 8 milions d’euros.

La intenció és que les obres per fer realitat del Parc del Port comencin aquesta tardor i, en un any, estiguin finalitzades. El projecte preveu la creació de zones verdes i amables per a la ciutadania al voltant de la plaça de l’Autoritat Portuària i plaça de l’Escala Reial, així com als espais adjacents, com són el passeig del Rellotge, el vial del Mar, el pinar de la marina i el passeig del Miracle. En tots aquests punts, es col·locarà mobiliari urbà i vegetació, proporcionant ombra en els espais per a vianants i recorreguts ciclables. També s’obrirà el mur del dic de Llevant per construir-hi una gran escalinata.

Aquesta intervenció es complementarà amb la que ja s’està duent a terme al Port Esportiu, on s’estan remodelant les instal·lacions. Les actuacions, per valor d’uns 4,5 milions d’euros, van a càrrec de la concessionària, Nàutic Tarragona SA. Actualment, s’està acabant d’executar la segona fase del projecte inclou la renovació de les voreres, la construcció d’una nova zona de vestuaris i el trasllat del varador. La idea és que aquesta part del projecte finalitzi abans d’acabar any per donar la tercera i última fase, que ha de suposar el canvi més gran en aquest espai.

Així, s’enderrocaran els locals que es troben en la part lateral del Port Esportiu, els quals estan en perpendicular a la platja del Miracle. La intenció és generar un gran aparcament amb capacitat per a 144 vehicles. Almenys, aquesta era la idea inicial. Arran de l’acord entre Nàutic SA i l’APPORT per atraure empreses vinculades a l’economia blava als locals del Port Esportiu, estan valorant si tiren endavant l’enderroc o es modifiquen el projecte.

Una altra demolició

A l’altra banda de la platja, l’Ajuntament de Tarragona hi té prevista una altra gran actuació la demolició de la plataforma del Miracle, popularment coneguda com a mamotreto. Aquesta intervenció forma part del projecte GreenBelt’26 per a la renaturalització dels espais urbans i periurbans de l’Anella Verda, que compta amb un ajut de 3,6 milions d’euros provinents dels fons europeus Next Generation. Del total, 554.220 euros s’invertiran en l’enderroc de la plataforma. Les obres hauran de finalitzar abans que acabi el 2025 per no perdre la subvenció.

A aquest mig milió, caldrà sumar-li el cost per a la futura restauració ambiental d’aquest espai després de la demolició. En un punt més allunyat de la zona portuària, entre les platges de l’Arrabassada i la Savinosa, també està previst que comencin aviat les obres del camí de ronda. La Diputació de Tarragona va redactar el projecte i l’Estat assumirà el cost d’1,1 milions d’euros. Si es compleixen els terminis fixats en tots els projectes, entre el 2025 i el 2026, la façana marítima presentarà una cara totalment renovada.