Cedeixen els locals del Port Esportiu a empreses vinculades a l’economia blava

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El gerent d’APPORTT, Marc Roca; la presidenta del Club Nàutic de Tarragona, Andrea Mazzanti; i el president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Saül Garreta, han presentat el conveni signat entre les dues entitats mitjançant el qual el Port Esportiu cedeix la comercialització de 14 locals comercials de les seves instal·lacions per captar empreses relacionades amb l’economia blava.

L’objectiu d’aquest acord signat per part del president d’APPORTT, Joan Oriol, i el representant legal de Nàutic de Tarragona SA, Xavier Potente, és revitalitzar l’activitat econòmica i social del Port Esportiu apostant per atraure talent i empreses de sectors econòmics innovadors, tant locals com internacionals, aprofitant l’atractiu del clima, l’entorn i les condicions d’implantació que ofereixen els espais lliures del Port Esportiu de Tarragona.

L’acord, que compta amb el suport de l’Autoritat Portuària de Tarragona, posa a disposició del mercat 14 locals d’entre 100 i 350 m2, que sumen una superfície total de 2474,55 m2, i afegeix una peça més al Blue Innovation Hub impulsat pel Port de Tarragona, Apportt i StartSud Studio, per facilitar la implantació d’empreses, startups i projectes innovadors en l’entorn portuari posant el un focus en l’activitat econòmica d’economia blava.

Per al president del Port de Tarragona, ha afirmat que «aquest és un exemple de col·laboració públic-privat en benefici del bé comú. Gràcies al diàleg, a la recerca d’objectius comuns i a la creació de sinergies a través de les quals tothom hi surt guanyant: el Nàutic, Apportt, el Port, les empreses, la innovació, la sostenibilitat, la ciutat i l’economia local, entre molts i molts altres beneficiaris directes i indirectes per la implantació d’aquest hub d’economia blava».

L'Economia Blava engloba totes les activitats econòmiques que es desenvolupen en el medi marí o que utilitzen els seus recursos, d'una manera sostenible, neta i responsable. Aquest sector econòmic dóna l’oportunitat d’atraure talent i empresa en una àmplia gamma d’activitats que van des de la Pesca, passant per les energies renovables, turisme, transport marítim, biotecnologia, gestió de residus, generació combustibles nets, i formació, dins d’un gran etcètera. «El Port Esportiu s’obre així a noves activitats compatibles amb les ja existents que ja presenten un ventall ampli d’activitats nàutiques, esportives, de restauració i de lleure», ha explicat Andrea Mazzanti.

Et pot interessar