El Port de Tarragona optarà als ajuts LIFE amb un projecte per ampliar l’Anella Blava

El president del Port, Saül Garreta, fa una immersió al part subaquàtic per conèixer els esculls/biòtops instal·lats al juliol.Cedida

L’èxit de les experiències amb biòtops dins i fora del Port de Tarragona permetran optar als ajuts LIFE per ampliar l’anella blava. El president Saül Garreta ha fet una immersió al Parc Subaquàtic del Port, on al juliol es van instal·lar vuit estructures que simulen esculls per potenciar la biodiversitat de la zona.

Situades a la part exterior del dic de Llevant, se sumen a les vuit estructures ja existents a l’interior del Port de Tarragona i a les tres zones de la platja del Miracle.

El conjunt de les tres accions tenen la voluntat de frenar a escala local la pèrdua de biodiversitat que s’està patint nivell global en el conjunt dels mars i oceans. Un projecte per recuperar la vida marina que contribueix també a fixar carboni i reduir la concentració d’emissions a l’atmosfera, mitigant els efectes del canvi climàtic.

L’èxit i resultats de les experiències anteriors ha animat als responsables del Port a ampliar el projecte amb l’assessorament de la biòloga Puri Canals, doctora en ciències biològiques i fisiològiques i presidenta de la Xarxa Mediterrània d’Àrees Marines Protegides (MedPan) des de 2009. El Port de Tarragona presentarà un projecte als ajuts LIFE de la Generalitat amb la proposta d’ampliar l’anella blava a la costa tarragonina.

Segons Garreta «l’èxit del parc subaquàtic en recuperació de la biodiversitat és un exemple que volem estendre a la resta de la costa tarragonina per crear una autèntica anella blava que restauri el fons marí i contribueixi a la captura de CO2».

Una anella blava rica en biodiversitat és també la millor garantia que una activitat tan vinculada a Tarragona com la pesca, pugui tenir el futur garantit.

Entre les experiències desenvolupades en els darrers anys hi ha la col·locació de biòtops biodegradables al Miracle; biòtops verticals en aigües internes del Moll; i esculls artificials al Parc subaquàtic del Port.

