ERC Tarragona porta als jutjats l'anònim rebut sobre el contracte de la brossa

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Tarragona ha portat als jutjats el document anònim que aquest dimarts diferents formacions polítiques del consistori van rebre i que inclou informació en relació al contracte de la brossa.

En el text es fa un relat sobre qüestions relatives al procés de licitació i adjudicació del contracte, i tot i que no aporta cap prova del què s'hi afirma, hi apareixen els noms de diferents càrrecs polítics del consistori dels darrers anys així com qüestions personals i professionals de treballadors municipals. Entre les persones citades hi ha la cap del departament de neteja pública, i segons ERC, en l'anònim rep «coaccions molt greus».

Els republicans han reclamat a l'alcalde Rubén Viñuales que faci un decret perquè l'ajuntament es personi com a acusació en la causa.

