Nou capítol en el contracte de la brossa: denuncien l’espionatge a la Cap d’Àrea de Neteja Pública

La cap de l’àrea de Neteja Pública, encarregada del contracte de la brossa, ha denunciat que ha patit espionatge. Segons va avançar ahir Porta Enrere i han confirmat fonts municipals a Diari Més, la funcionària hauria estat víctima de seguiments i tindria el telèfon intervingut. A més, l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, també podria haver estat víctima del mateix delicte.

Fonts municipals asseguren que, en cas de confirmar-se l’espionatge a l’alcalde, presentaran una denúncia. El cas l'estaria portant la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, però fonts del cos a Tarragona assenyalen que no hi ha cap investigació en marxa.

L’odissea del contracte de la brossa, el més gran de la història de l’Ajuntament –232 milions d’euros– continua. La funcionària de l’Ajuntament encarregada del contracte de la neteja ha denunciat haver estat víctima de seguiment i espionatge. Segons explica la notícia publicada per Porta Enrere, hi hauria proves fotogràfiques i transcripcions d’àudio de trobades i reunions de la tècnica amb persones vinculades al sector, així com amb personal tècnic de l’Ajuntament. A més, el seu mòbil hauria estat ‘infectat’ per un software de vigilància.

Això, però, no queda aquí. L’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, també sospita que ha estat víctima d’espionatge. Segons expliquen fonts municipals, el mòbil de l’alcalde ha estat analitzat per detectar si hi ha algun software instal·lat que pugui revelar informació. En una primera prova, el resultat va ser positiu. «Estem a l’espera de realitzar una segona prova. En cas que aquesta sigui també positiva, denunciarem els fets», diuen fonts municipals.

Un contracte polèmic

El cas d’espionatge arriba una setmana després que el Tribunal Català de Contractes tombés l’adjudicació del contracte de la neteja de l’Ajuntament a GBI Paprec, la primera empresa classificada en el concurs. Tant Urbaser, la segona classificada, com FCC, la tercera i actual adjudicatària, havien presentat al·legacions als resultats del concurs.

Dies després, el govern municipal va dir que adjudicaria el contracte a la segona classificada, Urbaser, i un informe municipal ho va ratificar. Tot plegat, malgrat les «deficiències» que el Tribunal de Contractes havia vist en el projecte de totes les empreses. Aquest fet va aixecar polseguera entre els grups municipals: ERC i ECP s’hi van posicionar en contra, mentre que Junts i els regidors no adscrits, abans a VOX, van decidir donar suport al PSC. L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ja tindria doncs els vots necessaris per tirar endavant l’aprovació de l’adjudicació del contracte de la brossa. Els vots a favor de Junts i els no adscrits permetrien tirar endavant la proposta de l’executiu socialista en el pròxim plenari del mes de juliol.

Junta de Portaveus

Aquest dimecres, l’alcalde de la ciutat ha convocat una junta de portaveus per tal d’esclarir els fets amb els grups municipals. «Ens sembla preocupant, com a mínim, que només es plantegi una denúncia en cas que sigui l’alcalde qui ha patit espionatge. És molt greu per a tot l’Ajuntament», subratlla el portaveu d’ECP, Jordi Collado. Per la seva banda, des d’ERC, consideren que «és necessari que s’expliqui a la resta de grups per transparència i que es faci amb celeritat».

