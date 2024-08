El Banc de Sang de Tarragona necessita donacions per recuperar-se de la davallada estival

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

S’aproxima el setembre i amb ell la fi de l’estiu. El retorn a la rutina que tants temen és un moment esperançador pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya, que, com cada any, ha patit una davallada considerable en donacions durant els mesos estivals. «Hem registrat un descens del 30%, que és l’habitual. Els donants estan de vacances i es relaxen, estan per altres coses, i llavors s’obliden de venir a donar sang», explica Núria Vilanova, coordinadora del Banc de Sang i Teixits de Tarragona.

A més, afegeix, «molts donants viatgen a països on, un cop tornen, no poden donar sang durant uns mesos», com és el cas d’Afganistan, Camerun, o l’Equador entre d’altres. Aquest fet es deu a malalties com la malària que es podria transmetre a través de transfusions, convertint la sang donada en inutilitzable.

«És per això que abans de l’estiu fem una crida als donants, els hi diem ‘Descansa, gaudeix, però abans dona sang’», explica Vilanova. Tot i el gran esforç per aconseguir aquesta última empenta, la situació d’escassetat es repeteix cada any, deixant les reserves molt per sota del que seria òptim.

«Ara mateix només tenim 4 dies de reserva, quan per estar tranquils ens agradaria tenir entre 8 i 10 dies. Aquesta manca de sang ens fa patir, necessitem més donacions per poder garantir l’abastiment a tots els hospitals del territori, especialment tenint en compte que al setembre es reprenen moltes cirurgies que queden ajornades durant l’època estival», lamenta la coordinadora.

Una campanya festiva

«Els donants tarragonins són molt fidels, estem molt agraïts», expressa Vilanova. Aquest fet, explica, es veu reflectit en actes com la marató de Santa Tecla, que cada any compta amb la col·laboració de més d’un miler de tarragonins.

Enguany l’esdeveniment solidari celebra la seva 20a edició, que tindrà lloc el 14 de setembre al Teatre Tarragona, des de les 9 hores fins a les 21 hores. «Sempre és tot un èxit, la gent s’implica moltíssim», assegura Vilanova. De fet, afirma, «és una de les maratons amb millors resultats de Catalunya, i fins i tot m’atreviria a dir que d’Espanya». El seu rècord, explica, van ser 1.760 donants en un dia, però espera que enguany es pugui superar aquesta xifra.

«Sempre és una jornada molt especial. L’ambient és festiu i les persones tenen ganes d’ajudar. És un dia de celebració i tots aquells que col·laboren marxen carregats d’al·licients i ‘detallets’», apunta la coordinadora. «Campanyes com aquesta ens van molt bé, perquè ens ajuden a visibilitzar aquesta necessitat i fidelitzar nous donants. Sovint moltes persones que mai han donat sang s’animen a fer-ho per primer cop, i tot plegat és una experiència molt maca», afirma.

Una sensació indescriptible

La por a les agulles és, sense dubte, una de les barreres més comunes per molts que consideren convertir-se en donants, i Vilanova és conscient d’aquest fet. «És comprensible, a ningú li agrada rebre una punxada. Però també crec que és important tenir en compte que aquests deu, quinze minuts de les nostres vides en poden salvar tres», explica la coordinadora, que fa una crida a empatitzar amb aquelles persones que necessiten donacions. «Imagina les punxades que molts han rebut i rebran al llarg de les seves vides», afegeix.

«Quan aquesta sang abandona el Banc per tractar un pacient, els donants reben un SMS personalitzat que els avisa i els informa sobre a quin hospital va dirigida. La satisfacció que se sent en rebre aquest missatge és una sensació inexplicable. Crec que no existeix un incentiu més gran que aquest sentiment», conclou Vilanova.