La campanya solidària 'Deixa’t prendre el pèl' torna a Cambrils per recaptar fons contra la leucèmia

La solidaritat i l’estil tornen a Cambrils amb l’esdeveniment solidari Deixa’t prendre el pèl. Més de 30 perruquers, barbers i estilistes s'uniran el proper 15 de setembre al Port de Cambrils per recaptar fons per la lluita contra la leucèmia, a través de la Fundació Josep Carreras.

La campanya d'aquest any porta el lema «Imparables contra la leucèmia», destacant la importància de donar suport a la lluita per trobar la cura de la leucèmia i totes les malalties oncològiques de la sang i per impulsar projectes que beneficiïn als pacients que les pateixen.

Aquest any s’instal·larà una unitat mòbil del Banc de Sang on es podran fer donacions de sang i/o fer-se donants de medul·la òssia.

En aquesta vuitena edició, la solidaritat es fondrà amb la diversió i l'estil, oferint una experiència única per als assistents. Des de les 10 del matí fins a les 2 de la tarda, el Port de Cambrils s'omplirà de vida amb activitats i serveis per a tots els gustos. A més dels serveis de tall, estil i barberia per part dels prestigiosos professionals participants, els assistents podran gaudir d’un servei de massatges relaxants i rejovenidors.

A més, l’esdeveniment comptarà amb emocionants passejos en barca amb vistes panoràmiques del Port de Cambrils. Els entusiastes de l'exercici i el condicionament físic no es quedaran enrere, ja que podran participar en classes de crossfit i degustar diferents tipus de cates.

El dia no s’acaba aquí: l'esdeveniment culminarà amb una celebració solidària al Port de Cambrils. Hi haurà parades solidàries, un vibrant photocall per capturar moments memorables i música en viu per mantenir l'ambient animat. A banda, hi haurà servei de bar disponible per les persones que desitgin brindar per la generositat i la unió en aquesta causa.

