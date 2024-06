Alumnes de l’Escola la Salle de Reus promouen la donació de sang

Un grup d’alumnes 4t d’ESO de l’Escola la Salle de Reus, format per Noa Margalef, Maria Buenafuente i Clara García, han portat a terme una campanya de difusió per promoure la donació de sang durant els dies 4, 5 i 6 de juny a l’Hospital Sant Joan de Reus. Aquesta campanya l’han fet a través d’una assignatura del centre que consisteix en aprenentatge i serveis a fundacions o entitats socials.

La coordinadora del Banc de Sang i Teixits a Tarragona, Núria Vilanova, fa valdre aquesta acció comentant que «no és fàcil fer que la gent vingui a donar sang. Les sales d’espera gairebé sempre estan buides, així que necessitem aquesta promoció i sobretot per part de gent jove, perquè és un col·lectiu que ens costa arribar».

Els dies de donacions van començar aquest dimarts 4 de juny i acaben avui dijous i Vilanova assegura que la campanya realitzada per les alumnes ha tingut el seu impacte: «Normalment, en un dia qualsevol tenim 10 o 15 donants, i aquest dimarts van ser 25, així que la feina d’aquestes noies s’ha notat».

Durant el dia d’ahir, les tres alumnes van ajudar en aquesta tasca informant les persones que visitaven l’hospital de l’opció de poder donar sang. «Costa una mica convèncer depèn de qui, però ho hem fet i estem satisfetes», afirma Clara García, una de les alumnes integrants del grup. La seva companya, Maria Buenafuente, reconeix que ha estat una experiència amb la qual han après molt: «fins que no vam començar no ens fèiem una idea de tot el que hi ha darrere del banc de sang».

Per un altre costat, Vilanova subratlla que actualment estan en alerta perquè «les reserves de sang estan per sota del que voldríem». «Això no és una qüestió d’aconseguir el màxim possible en un sol dia. Però l’estiu sempre és una època en la qual les reserves baixen. Ara mateix tenim reserves per a sis dies, quan l’idoni és estar vora els nou o deu dies», explica la coordinadora. Els interessats a participar poden anar avui de 9 a 14 hores o de 16 a 20hores a l’Hospital Sant Joan de Reus.

