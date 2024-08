Un projecte fotogràfic mostra la brutícia de Tarragona i denuncia el turisme massificat

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Turistes posant davant d’una fila de contenidors o observant les deixalles d’un solar a través d’uns prismàtics són fotografies que probablement mai trobaríem a les xarxes socials. En canvi, són dues de les imatges que protagonitzen Visit Tarragona: where history meets garbage, un projecte fotogràfic d’Elena Gavaldà que combina dues problemàtiques coexistents a la ciutat de Tarragona: la brutícia i la massificació turística.

«Originalment, la idea era parlar únicament de la brutícia, perquè era el problema que més em molestava de la ciutat», confessa Gavaldà. No obstant això, explica, quan va sortir al gener per capturar les primeres imatges, es va adonar que el resultat no era més que un «catàleg de brossa». Aquestes fotografies inicials deixaven clar que la ciutat estava bruta, però faltava alguna cosa, una narrativa més profunda que finalment va emergir amb l’arribada de la primavera.

Amb el primer flux de turistes i creuers de la temporada, Gavaldà va veure l’oportunitat d’ampliar la seva idea original. «Vaig unir dos conceptes a través de la imatge del turista que arriba i fa fotos boniques de Tarragona sense mostrar la brutícia que hi ha just fora de l’enquadrament», explica. Aquesta fusió d’idees és la que dona vida al projecte, reflectint la dualitat d’una ciutat que, «tot i la seva deixadesa, continua intentant posicionar-se com a destinació turística de masses».

Si bé les persones que apareixen en les fotografies no són realment turistes, sinó voluntaris que han estat caracteritzats, els espais que es mostren no han estat modificats. «Volia forçar l’estereotip del turista que busca el ‘bo, bonic i barat’, i que no es preocupa per l’impacte que té la seva visita a la ciutat. D’aquesta manera els personatges contrasten la realitat del carrer, que es mostra tal com la vam trobar», explica.

Una nova contextualització

Gavaldà explica que el projecte va començar sense una gran pretensió. La fotògrafa volia publicar les fotos al seu compte d’Instagram com a projecte «personal i visceral». «No tenia un objectiu polític al darrere. Volia expressar alguna cosa que em remou per dins, que de vegades són les més fàcils d’expressar», comenta.

Així i tot les imatges han ressonat amb diversos tarragonins, especialment aquells que lluiten diàriament contra aquestes problemàtiques. «He vist gent de la ciutat molt involucrada que m’ha felicitat, i això és molt gratificant. Espero que aquest projecte sumi a la denúncia que molts fan diàriament a les xarxes socials. Aquest moviment no és cap novetat, simplement li he donat una nova contextualització», reflexiona.

