Junts reivindica la creació de noves places d'aparcament per a motos com a resultat de la seva acció política

El grup municipal de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Tarragona ha expressat avui la seva satisfacció per l'anunci del govern municipal de la creació de 220 noves places d'aparcament per a motocicletes a la ciutat. Segons defensa el partit, aquesta iniciativa, que suposa una millora significativa en la mobilitat urbana, és el resultat directe de les negociacions liderades per Jordi Sendra, portaveu de Junts per Catalunya, durant la redacció de les ordenances i pressupostos per a l'any 2024.

«Des de Junts per Catalunya, sempre hem defensat la necessitat de millorar les condicions d'aparcament per als usuaris de motocicletes a la nostra ciutat, perquè cada motocicleta treu un cotxe del trànsit rodat de Tarragona», ha destacat Sendra en una declaració. Aquestes 220 noves places són només el primer pas en l'acord que preveu habilitar entre 500 i 1.000 places addicionals per a motos en els propers mesos.

La formació política ha subratllat la importància d'aquesta mesura per a reduir el caos circulatori a la ciutat, un dels problemes més urgents segons els seus membres. «Continuarem treballant per assegurar que es compleix l'acord en la seva integritat i que Tarragona compti amb les places de moto necessàries», ha afegit Sendra.

Junts per Catalunya ha recordat que aquesta mesura és fruit de la seva acció política i de la seva capacitat de negociació. «Sempre hem dit que calen menys paraules i més fets. Des que vam entrar a l'Ajuntament aquesta ha estat la nostra línia d'acció: política responsable, negociació discreta i assoliment eficaç d'objectius», ha conclòs Sendra.

El grup municipal ha assenyalat que va pactar una trentena de propostes amb l'equip de govern i que continua fent un seguiment intensiu perquè totes s'executin, reafirmant així el seu compromís amb la millora de la qualitat de vida dels tarragonins.

